Milan, beffa atroce: accordo raggiunto, salta l’affare

Si complica un affare che sembrava fatto, Fonseca non avrà, salvo sorprese dell’ultimo minuto, il suo terzino nuovo di zecca

A Milanello la concentrazione è massima, sul web girano molti video in cui si vede un Paulo Fonseca determinato e pronto a cominciare la nuova annata. Nonostante il secondo posto l’ultima stagione ha regalato grosse delusioni e in società hanno voluto cambiare. Il nuovo tecnico portoghese sembra essersi ambientato alla perfezione, ma prima di gridare al miracolo sarebbe meglio aspettare il rientro dei nazionali.

Le premesse comunque ci sono tutte, ora tocca a Moncada e Furlani mettere una toppa a quei reparti che annaspano da un anno abbondante. La priorità non è solo il reparto offensivo – reparto che il Diavolo vorrebbe rafforzare con un calciatore già pronto a prendersi le sue responsabilità – ma anche centrocampo e difesa.

In tal senso è molto probabile che i primi acquisti di questo calciomercato riguardino proprio questi due reparti, anche se le difficoltà non mancano per via della presenza ingombrante della Saudi Pro League.

Milan, occhio alle sirene arabe

A inizio mercato un pò tutti erano convinti che Emerson Royal, terzino del Tottenham, diventasse il primo acquisto ufficiale dell’era Ibrahimovic. Invece, a causa anche della ritrosia degli Spurs che continuano a sparare alto, l’affare sembra arenatosi sul più bello e ora il Diavolo deve pensare subito a una valida alternativa.

I rossoneri avevano trovato un accordo lampo col brasiliano: 2,5 milioni a stagione per cinque anni. Poi la società londinese non è sembrata più propensa a trattare e i 15 milioni offerti sono diventati pochi. Successivamente ne ha richiesti almeno 20, troppi per le casse rossonere.

In più bisogna segnalare che su Emerson Royal sarebbe piombato un club di primo piano della Saudi Pro League. La deadline è fissata per il prossimo 17 luglio, ossia la data di inizio del mercato in Arabia Saudita, un momento già considerato cruciale per molti club del Vecchio Continente che già l’anno scorso si resero conto della forza economica proveniente dal Golfo.

Ogni affare potenzialmente in entrata potrebbe essere ora ostacolato dai petrodollari sauditi: il Milan ne è consapevole e per questo deve subito trovare un’alternativa a Emerson. Diversi sono i nomi presenti sulla lista di Furlani, ma per il momento da Milanello tutto tace. L’ultima settimana di luglio sarà probabilmente quella decisiva per il mercato della squadra di Fonseca.