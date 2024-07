Milan, cessione a sorpresa: il doppio colpo lo libera

Il punto sull’attacco dopo l’acquisto di Alvaro Morata. Così il Milan di Paulo Fonseca cambia pelle in vista della nuova stagione

Il primo colpo tanto atteso è finalmente arrivato. E’ quello più importante, il centravanti che andrà ad occupare la casella vuota lasciata da Olivier Giroud. Non sarà chiaramente Joshua Zirkzee, corteggiato per mesi, ma poi lasciato andare al Manchester United.

Il colpo in avanti è ovviamente Alvaro Morata, con il quale è stato trovato un accordo totale: contratto di quattro anni a circa cinque milioni di euro netti a stagione. Lo spagnolo sarà così il calciatore che andrà a completare il tridente con Rafa Leao e Christian Pulisic e allo stesso tempo l’uomo spogliatoio tanto utile per far crescere i giovani, venuto a mancare con la partenza di Giroud ma anche di Simon Kjaer.

Il Milan, dunque, riparte da Alvaro Morata, che nelle prossime ore svolgerà le visite mediche prima di mettere nero su bianco. Per vederlo di rossonero vestito, però, bisognerà aspettare ancora qualche giorno visto che una volta concluso l’iter che lo porterà alla firma si godrà le meritate vacanze con la maglia. Si unirà al gruppo a Milanello, così, solo dopo la tournée americana. Ma il Milan non si fermerà ad Alvaro Morata ed è pronto a piazzare altri colpi, anche in avanti.

Calciomercato Milan, altro colpo in attacco: cambia il futuro di Jovic

Dopo Alvaro Morata le attenzioni del Milan sono rivolte agli acquisti di Pavlovic e Fofana, utili a rafforzare il reparto difensivo e quello di centrocampo, ma c’è la voglia di mettere le mani anche su un altro centravanti.

I fascicoli Fullkrug e Abraham sono così sulle scrivanie degli uffici di via Aldo Rossi. In questi giorni il Milan deciderà quale aprire per iniziare una trattativa vera e propria. Il club rossonero è alla ricerca di un’occasione, magari da prendere in prestito (meglio se con diritto di riscatto) o attraverso degli scambi. Andranno trovati gli incastri giusti dunque con Borussia Dortmund e Roma.

L’eventuale arrivo di un nuovo attaccante evidentemente complicherebbe la posizione di Luka Jovic, che il Milan ha da tempo inquadrato come jolly da far entrare a partita in corso. Un ruolo che non entusiasma il serbo che con un altro centravanti rischia di vedere davvero poco il campo. Ecco perché un suo addio, nonostante il Milan abbia attivato l’opzione di rinnovo per un’altra stagione, non è da escludere. Soprattutto se dovesse arrivare un’offerta che soddisfi tutti, sui 15-20 milioni di euro.