Milan, che botta: il sorpasso dell’Inter lascia di sasso

L’Inter supera il Milan, colpo durissimo per i rossoneri: tifosi spiazzati, nessuno avrebbe mai potuto immaginarlo

Il mercato del Milan stenta a decollare. L’umore non è al massimo nella tifoseria rossonera, preoccupata da una gestione in questa estate 2024 decisamente più parsimoniosa rispetto alla scorsa. Servirebbe una scintilla per riaccendere l’entusiasmo in un ambiente non depresso, ma molto preoccupato. Scintilla che però tarda ad arrivare, e anzi a rendere ancora più cupa l’atmosfera è arrivata l’ennesima notizia che nessuno avrebbe voluto sentire.

L’Inter ha superato il Milan, ancora una volta, anche in un’altra classifica. Stavolta non si tratta di un sorpasso sul mercato, dove i nerazzurri stanno continuando a mettere a segno colpi low cost, ma di grande qualità, a ripetizione. E non si tratta nemmeno del sorpasso nel numero di scudetti, già acclarato da mesi. Il sorpasso in questione è di quelli che potrebbero causare non poca delusione non solo tra i tifosi stessi, ma anche all’interno della società.

I tentennamenti delle ultime stagioni, dopo lo scudetto del 2022, sono evidentemente costati cari in termini di fiducia e appeal al club rossonero. Lo dimostrano i numeri, piuttosto spiazzanti, pubblicati in questi giorni dal portale Transfermarkt. Il dato non lascia infatti più alcun dubbio: i nerazzurri volano e superano ampiamente i rossoneri, mentre il club guidato da Cardinale deve fare i conti con un crollo verticale che alla lunga potrebbe risultare molto preoccupante.

L’Inter sorpassa il Milan, preoccupazione per i rossoneri: la situazione si fa allarmante

L’eredità dei trionfi europei e mondiali dell’era Berlusconi continua ad avere un peso in tutto il mondo. Stando a quanto riferito da Transfermarkt, il Milan resta la squadra italiana più tifata sul pianeta, con 95 milioni di fan (ottavo posto, dietro solo alle big inglesi e spagnole). Secondo posto in questa speciale graduatoria per l’Inter, a quota 55 milioni, seguita dalla Juventus a 27 milioni.

Se nel mondo la musica è dunque ancora piacevole per le orecchie di Cardinale e per i vertici societari, le cose cambiano se si guarda al solo contesto italiano. Entro i nostri confini continua infatti a dominare la Juve, con circa 7,9 milioni di tifosi (in calo del 2%). La grande novità è alle sue spalle: la seconda piazza più tifata non è più infatti quella rossonera, ma quella nerazzurra.

Sarà l’effetto finale Champions 2023, o quello determinato dallo scudetto appena conquistato, ma l’Inter ha superato il muro dei 4 milioni di tifosi, con un aumento del 2,5% che ha permesso al club meneghino di superare i cugini rossoneri. Un dato che non sarebbe così allarmante, non fosse per un particolare non indifferente: il Milan è fermo a quota 3,9 milioni di tifosi ma con un calo nettissimo del 5,4%.

Un trend che, non dovesse cambiare nei prossimi mesi, porterebbe il club rossonero a dover fare i conti addirittura con il Napoli, quarta squadra più tifata in Italia con 3 milioni di tifosi ma in grande ascesa nel 2023, addirittura con un +14,2%, percentuale figlia probabilmente ancora di quello storico tricolore di Spalletti ormai destinato a sbiadire nella memoria.