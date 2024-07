Milan, nessun passo avanti: trattativa bloccata

Niente da fare. Al momento il calciatore non si trasferirà al Milan. La trattativa è bloccata e il Diavolo ha deciso di guardare altrove

Alvaro Morata sarà il primo acquisto di questa lunga e calda estate. Il via libera definitivo è arrivato nelle scorse ore con lo spagnolo che è pronto a sottoporsi alle visite mediche e a legarsi al Milan per quattro anni a circa cinque milioni di euro netti a stagione. All’Atletico Madrid andranno chiaramente i 15 milioni di euro della clausola rescissoria.

Il calciomercato del Diavolo però non si fermerà al capitano delle Furie Rosse e ben presto andranno in porto altri affari. E’ questa la volontà di Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Gli obiettivi sono stati individuati ed è arrivato il tempo di affondare. Dopo Morata, dunque, le attenzioni sono puntate soprattutto su Fofana e Pavlovic. Per quanto riguarda il centrocampista, il Diavolo ha ottenuto il sì del calciatore, ma non ha ancora l’accordo con il Monaco, che vorrebbe addirittura 30 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva visto il contratto in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2025. Il Milan, da parte sua, non vorrebbe andare oltre i venti.

Calciomercato Milan, Pavlovic blocca Emerson Royal: il punto della situazione

Per quanto riguarda il difensore, invece, la sensazione è che si possa arrivare a mettere sul piatto qualcosa in più. Pavlovic, d’altronde, è diventato la priorità per la retroguardia. E’ il giocatore, mancino e forte fisicamente, che serve a rafforzare il pacchetto arretrato.

Fino a qualche giorno fa si era scelto di intervenire sulla destra, rimandando il colpo al centro all’uscita di Malick Thiaw. Invece il serbo del Salisburgo adesso può arrivare subito. La conseguenza di tale scelta è chiaramente il congelamento dell’affare Emerson Royal. Con il Tottenham non ci sono stati più contatti negli ultimi giorni, con il Milan che si è fermato ad una proposta di decina di milioni di euro, con gli Spurs che ne chiedono il doppio. C’è una distanza importante, dunque, e il Diavolo non ha al momento alcuna intenzione di rilanciare. Furlani ha il sì del brasiliano e se dovessero esserci le possibilità economiche si farà un ulteriore tentativo più avanti. Oggi però sulla destra oltre a Davide Calabria, ed eventualmente Alessandro Florenzi, verrà utilizzato Pierre Kalulu. Una scelta che aiuterà il Milan ad avere maggiore equilibrio difensivo e a Theo Hernandez di spingersi in avanti con più libertà