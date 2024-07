@ML – Milan, riserva di Morata: l’obiettivo è stato scelto

Il club rossonero sta chiudendo l’affare Morata, ma non si accontenta: nel mirino c’è un altro centravanti.

Il prossimo numero 9 del Milan sarà Alvaro Morata, che forse già mercoledì potrebbe sostenere le visite mediche. L’operazione è ormai alle battute finali e, salvo colpi di scena inattesi, andrà a buon fine.

Il club rossonero pagherà all’Atletico Madrid i 13 milioni di euro della clausola di risoluzione. Cifra che con le tasse salirà a circa 15 milioni. Per il giocatore pronto un contratto di quattro stagioni da 4,5 milioni netti annui. Per lo spagnolo, che a ottobre compirà 32 anni, sarà un ritorno in Italia. Infatti, ha già giocato nella Juventus per quattro stagioni: 59 gol e 39 assist in 185 presenze.

Milan, arriverà anche il vice Morata

L’idea del Milan è quella di prendere anche un altro attaccante, oltre a Morata. Anche se il contratto di Luka Jovic è stato rinnovato per un altro anno, c’è l’intenzione di dare tre punte a Paulo Fonseca. Sarà poi il mister a gestirle in base agli impegni e alle situazioni in partita.

Nelle ultime ore sono arrivate conferme ulteriori sull’interesse per Tammy Abraham, in uscita dalla Roma e che piace molto a Fonseca. Percepisce uno stipendio da 4,5 milioni netti annui, ma potrebbe abbassarselo per favorire un trasferimento. Daniele De Rossi ha dato l’ok alla sua cessione e il club giallorosso spera di incassare circa 25 milioni da questa operazione.

Il Milan vorrebbe inserire una contropartita tecnica, si era parlato di Alexis Saelemaekers e Daniel Maldini come ipotesi. La Roma preferirebbe Noah Okafor, anche se i rossoneri finora non hanno aperto alla partenza del nazionale svizzero. È ancora tutto in fase embrionale, visto che le società partono da posizioni un po’ distanti.

Abraham sarebbe ben felice di approdare al Milan, dove ha amici come Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic che ha conosciuto al Chelsea. Il 26enne inglese era stato accostato anche alla Juventus e ad alcune squadre della Premier League. L’ultima stagione a Roma è stata sostanzialmente anonima, perché è rientrato da un brutto infortunio solo a marzo e poi si è rivisto in campo ad aprile.

Proprio la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subita alla fine della stagione 2022/2023 è un elemento che fa avere dei dubbi sull’attaccante inglese. Il Milan sembra credere in lui, anche se nel frattempo valuta anche altri profili. Uno di questi è Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund, pure per lui ci sono stati i primi contatti.