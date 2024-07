@ML – Rinnovi Milan, da Calabria a Theo Hernandez: il punto della situazione

Il punto sul futuro di Davide Calabria, Theo Hernandez e Mike Maignan: il Milan è chiamato a rinnovare i loro accordi, ecco la situazione

E’ finalmente decollato il calciomercato del Milan. Il club rossonero è pronto a mettere le mani sull’attaccante, che sostituirà Olivier Giroud in tutto e per tutto. Il Diavolo ha, infatti trovato l’accordo per Alvaro Morata e in settimana sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan.

E’ tutto fatto per lo spagnolo: contratto da quattro anni a circa cinque milioni di euro netti a stagione. All’Atletico Madrid andranno chiaramente i soldi della clausola rescissoria da 15 milioni di euro, ma il mercato proseguirà a vele spiegate perché adesso c’è da mettere le mani anche su Pavlovic per rafforzare la difesa e su Fofana, per migliorare il reparto di centrocampo. Chiaramente, poi, non sono esclusi altri affari, qualcosa ci fossero le condizioni, ma anche delle partenze, come può essere quelle di Malick Thiaw e Ismael Bennacer.

Milan, via ai rinnovi: il punto su Calabria, Maignan ed Hernandez

Poi dalle parti di Casa Milan si aprirà un altro capitolo, abbastanza spinoso, quello relativo ai rinnovi di contratto. Le nuvole attorno a Mike Maignan e Theo Hernandez sono ormai sparite. Il Diavolo ha alzato il muro facendo allontanare le squadre che avevano mostrato interesse per i due francesi. Non è stata così presentata alcuna super offerta.

Zlatan Ibrahimovic, poi, li ha blindati garantendo la loro permanenza, al pari di quella di Rafa Leao. Una permanenza che porterà i due a mettere nero su bianco ben presto. Serviranno chiaramente contratti ricchi e in linea con quello del portoghese, soprattutto per Theo Hernandez, che andrà così a guadagnare sui 6,5 milioni di euro netti a stagione. Qualcosa meno per Mike Maignan, sui 5/6 milioni. C’è davvero fiducia in merito alle loro firme, ma le trattative non entreranno nel vivo prima della chiusura del mercato, durante la stagione. Sono queste le indicazioni che arrivano da Casa Milan.

Nel corso della stagione si parlerà anche con Davide Calabria, che ha un contratto in scadenza fra meno di un anno. Un Davide Calabria pronto a firmare alle stesse cifre che percepisce attualmente, ma dalle parti di via Aldo Rossi non c’è un fretta. Un segnale che fa capire che il futuro del capitano non è poi così certo. Alessandro Florenzi, invece, è destinato a lasciare il Milan. Andrà capito solamente quando accadrà