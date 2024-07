Perché Morata è l’uomo giusto per il Milan: lo spiega Fonseca

Morata sarà il primo colpo della campagna acquisti estiva del club rossonero: un giocatore adatto alle esigenze di Fonseca.

Il Milan ha perso Olivier Giroud e ha deciso di puntare su Alvaro Morata per sostituirlo. Ci sono sei anni di differenza tra i due e la società è convinta che possa fare particolarmente bene con Paulo Fonseca.

Nelle due stagioni in cui il portoghese ha allenato il Lille il centravanti titolare è stato ben valorizzato. Jonathan David ha segnato 23 gol in entrambe, dimostrandosi un buon finalizzatore nel gioco dell’allenatore che oggi siede sulla panchina rossonera. Le caratteristiche del canadese e dello spagnolo non sono identiche, ma quest’ultimo rientra comunque nel profilo di attaccante che Fonseca gradisce. Non a caso, è stato scelto come nuovo numero 9.

Morata ideale per Fonseca: il motivo

Nella conferenza stampa di presentazione il nuovo tecnico del Milan è stato molto chiaro su ciò che vuole dal centravanti: “Se siamo una squadra che vuole giocare negli ultimi 30 metri, ci serve un attaccante bravo a giocare senza spazio negli ultimi 30 metri”. Idee chiare, dunque.

C’è bisogno di una punta abile a cavarsela con il pallone tra i piedi, gestendolo efficacemente quando viene pressato e riuscendo a dialogare bene con i compagni. Sicuramente Morata può fare questo tipo di lavoro. Non ha lo strapotere fisico di altri colleghi nella protezione della palla, però ha dei piedi “educati” con i quali sa ben gestirla anche in situazioni complesse.

I dati su passaggi ricevuti (53,3 e 26,3 a partita) e passaggi verso l’area (59,5 e 24,6 a partita) delle ultime stagioni all’Atletico Madrid mostrano che è in grado di svolgere il lavoro che gli richiederà Fonseca. È un attaccante che sa giocare dentro e fuori dall’area. Tanti tifosi non sono convinti della decisione di investire su di lui, ma lo spagnolo è pronto a fargli cambiare idea.

Ormai è fatta per il suo arrivo. Morata ha salutato l’Atletico Madrid martedì pomeriggio e poi ha confermato a El Partidazo de Cope che si trasferirà al Milan, una volta completate le visite mediche. Un investimento da 13 milioni di euro più tasse per il cartellino, i rossoneri pagheranno ai Colchoneros quanto previsto dalla clausola di risoluzione. Per il giocatore pronto un contratto quadriennale da circa 4,5 milioni netti annui. Il fatto di conoscere già l’Italia, grazie all’esperienza fatta alla Juventus, sarà un vantaggio.