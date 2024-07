Pista abbandonata, ribaltone improvviso nel mercato del Milan

Il Milan abbandona definitivamente la pista di mercato per via delle richieste fin troppo elevate: si opta per una scelta diversa

Finora nessun acquisto, soltanto operazioni in uscita e nient’altro. Il Milan lavora sodo presso il proprio centro sportivo, ma qualche mugugno lo si sente da parte dei tifosi che si aspettano di più da questo calciomercato, ritenuto fondamentale per ripartire la prossima stagione.

La priorità, come noto, è rafforzare il reparto offensivo orfano di Olivier Giroud, quindi occorre subito un profilo di esperienza e in grado di fare un po’ di tutto in attacco. Per tale motivo il club rossonero ha scelto il neo campione d’Europa Àlvaro Morata, ex Juventus che aveva tanta voglia di tornare in Serie A, Atletico Madrid permettendo. Poi ci sarà da sistemare anche la difesa che la scorsa stagione, a causa anche di molti infortuni, ha reso molto al di sotto delle aspettative.

Sembrava quasi fatto, un giocatore del Milan pronto per una nuova avventura in Italia. Nonostante fosse tutto stabilito da diverse settimane, Emerson Royal continua a essere trattenuto dal Tottenham. Il terzino brasiliano – in cima alla lista dei desideri rossoneri per quanto concerne la difesa – aveva già trovato un accordo da 2,5 milioni a stagione, la stessa cifra che percepisce a Londra da diversi anni a questa parte.

Milan, si complica la pista per la fascia

L’affare non è semplice, anzi. Il problema è appunto il Tottenham che continua a sparare cifre piuttosto alte: gli Spurs avrebbero detto di no a 15 milioni di euro offerti dal Diavolo alcune settimane fa, considerandoli pochi rispetto al valore del calciatore. Vorrebbero qualche milione in più, almeno 20, e il Milan non pare essere d’accordo.

Di sicuro la trattativa non andrà per le lunghe, il Milan non è disposto a perdere troppo tempo per un singolo calciatore, seppur degno di nota come il venticinquenne di San Paolo. Si attendono novità in futuro per quanto riguarda questa pista di mercato che, almeno per il momento, si sta raffreddando non poco.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, ci sarebbero già delle alternative a Emerson Royal: Aaron Wan-Bissaka del Manchester United e Issa Kaboré del Manchester City sono due nomi molto caldi. Più facile la seconda pista rispetto alla prima (lo United lo cederebbe a 15/20 milioni), visto che il terzino in forza ai Citisenz dal 2021 e che ha girato molto l’Europa nelle ultime stagioni (Troyes, Marsiglia e Luton Town), troverebbe pochissimo spazio nei piani tattici di Pep Guardiola.