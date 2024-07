Spunta il nome nuovo: Milan, colpo a sorpresa e difesa sistemata

Il calciomercato del Milan potrebbe avere presto una svolta improvvisa in difesa: un nome in particolare può totalmente cambiare i piani rossoneri

Tra chi sistema la rosa con qualche colpo ben piazzato, chi rivoluziona la squadra e chi ancora non ha definito il futuro di diversi big, c’è un Milan che ha tanto da fare, ma che sembra apparentemente in ritardo sul calciomercato. I rossoneri hanno salutato Giroud e hanno faticato e non poco per trovare il nuovo attaccante del club.

Joshua Zirkzee è sfumato per via delle commissioni richieste dai suoi agenti e ora il club dopo una lunga trattativa ha deciso di optare per Alvaro Morata. Il club rossonero pagherà la clausola del centravanti – neo campione d’Europa – e all’Atletico Madrid andranno 13 milioni di euro. Ma il mercato non finisce qui.

Dopo le fatiche della scorsa stagione, la retroguardia resta la zona di campo dove il Diavolo dovrà operare necessariamente. I tanti gol subiti, gli infortuni e gli errori di squadra richiedono già nella preparazione della prossima stagione un gran lavoro sulla fase difensiva. Intanto, la società sa di dover acquistare un nuovo centrale e un terzino destro: occhio a un nome a sorpresa che potrebbe cambiare le cose.

Il nuovo difensore del Milan: parte la sfida al Torino

Negli ultimi giorni si è parlato a più riprese di Pavlovic, prima ancora di altri profili giovani dall’estero in grado di dare solidità e compattezza nella zona arretrata del campo. In realtà, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, la dirigenza potrebbe fiondarsi su un profilo molto duttile e che copre più che altro la fascia sinistra del campo.

Stiamo parlando di Derrick Kohn, 25enne tedesco che ha un contratto con il Galatasaray valido fino a giugno 2026, con un’opzione di rinnovo di due anni in favore del club giallorosso. Può giocare come difensore centrale o braccetto di sinistra, ma si disimpegna al meglio soprattutto come terzino mancino o laterale a tutta fascia, dove può sfruttare una buona capacità di condurre il pallone e doti non indifferenti in spinta.

Il suo cartellino vale almeno 6 milioni di euro e potrebbe essere una valida alternativa a Theo Hernandez, anche se su di lui è già piombato il Torino, pronto a sfidare il Milan per un colpo di cui potremo sentire parecchio parlare in futuro. Prosegue la linea giovane e i rossoneri sono pronti a sferrare l’attacco.