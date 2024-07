Terremoto Milan, tifosi in ansia: c’è un dubbio enorme

Momento delicato per il nuovo Milan targato Fonseca che sta nascendo: c’è un grosso dubbio che spaventa i tifosi rossoneri

Una delle questioni più urgenti che il Milan ha intenzione di risolvere riguarda l’attacco. L’addio pesantissimo di Olivier Giroud alla Milano rossonera ha lasciato sguarnito l’attacco del ‘Diavolo’ che, salvo clamorosi colpi di scena, porrà Alvaro Morata al centro del progetto.

La firma dello spagnolo, mai così vicina, potrebbe però non bastare. Ecco perché la ricerca di almeno un altro bomber di razza sembrerebbe la via che Ibrahimovic- sotto traccia – starebbe percorrendo. Si è parlato e si parlerà a lungo di Tammy Abraham, attaccante che piace molto a Fonseca e che darebbe un’alternativa tattica differente al neo tecnico del Milan. Ma non c’è solo l’inglese al centro dell’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Tanti, tantissimi dubbi che la tifoseria rossonera da settimane sta covando nei confronti dell’operato della dirigenza di Via Aldo Rossi. Moncada, Furlani e adesso pure Ibrahimovic stanno avanzando delle scelte che – a partire proprio dalla decisione di puntare su Paulo Fonseca – non hanno convinto la piazza. A tal proposito spunta un nome che ha scatentato lo scetticismo: da qui a qualche settimana potrebbe diventare un nuovo calciatore del ‘Diavolo’.

Nuovo colpo e polemiche: Milan accerchiato

Capitolo attacco: il Milan aspetta Alvaro Morata e nel frattempo dopo la figuraccia legata al colpo Zirkzee sfumato ufficialmente, si sta muovendo anche su altre possibilità. Una di queste è rappresentata da un centravanti protagonista ad Euro 2024 con la Germania: Niclas Fulkrug.

A tal proposito ai microfoni di ‘Sky Sport 24’ è intervenuto il giornalista Massimo Marianella per analizzare, a conti fatti, se quella della punta tedesca possa essere un’opzione valida per l’attacco rossonero orfano di un certo Olivier Giroud.

“Bisogna capire, verrebbe al Milan a fare la riserva a fine carriera? È da chiarire se per lui una società come quella rossonera sia un salto di qualità rispetto al Borussia Dortmund oppure no. Bisogna spiegarlo all’attaccante della squadra che è arrivata in finale di Champions League e centravanti della Germania”.

Una ‘polemica’ in parte comprensibile anche se per Fullkrug a 31 anni ed in scadenza nel 2026 con il club giallonero, l’opzione Serie A con la possibilità di vestire la maglia del Milan potrebbe già bastare. Al di là della titolarità, in una stagione che sta per cominciare e che vedrà i rossoneri giocare tantissime partite tra campionato, Champions e Coppa Italia. Al di là di Morata o di chi arriverà, vi sarebbe lo spazio proprio per tutti.