Ultim’ora, la conferma ufficiale di Morata: “Sì, sto andando al Milan” (VIDEO)

Morata ha salutato l’Atletico Madrid e ha confermato che si trasferirà al Milan: adesso è definitivamente chiaro il suo futuro.

Il club rossonero ha fatto la sua scelta: Alvaro Morata sarà il prossimo numero 9. Sarà lui l’erede di Olivier Giroud, che proseguirà la sua carriera nel Los Angeles FC in MLS.

Domani l’ex Juventus dovrebbe svolgere le visite mediche. Oggi intanto ha salutato l’Atletico Madrid ed è stato intercettato dai microfoni del giornalista Javi Gomez di El Partitazo de Cope, al quale ha confermato quale sarà la sua prossima destinazione: “Se sto andando al Milan? Devo superare le visite mediche e tutto, però sì“.

🚨 ¡Álvaro Morata habla en exclusiva con @JaviGomezCh tras despedirse de sus compañeros! 🫂 “Era importante para mí saludarles y agradecerles todo” 🥹 “No quiero ser falso, levantar la Eurocopa es ganar un título con la camiseta del Atlético de Madrid” 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/KpImSOSc2T — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 16, 2024

Morata al Milan: i costi dell’operazione

Il club rossonero ha deciso di versare all’Atletico Madrid i 13 milioni di euro della clausola di risoluzione. La cifra spesa sale a 15 milioni considerando anche le tasse. Per Morata è pronto un contratto quadriennale da circa 4,5 milioni di euro netti annui.

A ottobre compirà 32 anni, ma il Milan ha deciso di firmare un accordo di lunga durata. C’è la convinzione che il capitano della nazionale spagnola possa disputare quattro stagioni a ottimo livello. È reduce da una buonissima annata con l’Atletico Madrid: 21 gol e 5 assist in 48 presenze. Non aveva mai segnato così tanto in carriera, si era fermato due volte a 20: una con il Real Madrid (2016/2017, 43 presenze) e l’altra con la Juventus (2020/2021, 44 presenze).

Il fatto di conoscere già la Serie A è un fattore a favore, anche se ovviamente Morata dovrà adattarsi al Milan e alle richieste di Paulo Fonseca. Quest’ultimo ha spiegato di volere un attaccante bravo negli ultimi 30 metri e lo spagnolo può essere un profilo adatto al tipo di gioco che ha in mente. Ovviamente, avendo appena finito (e vinto) l’Europeo, farà un po’ di vacanza prima di mettersi agli ordini dell’allenatore portoghese. Non sarà presente nella tournée negli Stati Uniti, potrebbe debuttare il 13 agosto a San Siro in occasione di Milan-Monza, match valido per il Trofeo Silvio Berlusconi.