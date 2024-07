Affare da capogiro: Insigne torna in Serie A, colpo a sorpresa

Un colpo da capogiro potrebbe sconvolgere l’intere Serie A: Lorenzo Insigne può tornare all’improvviso, per la sorpresa di tutti

A volte ritornano, in questo caso in Serie A, e potrebbe essere il caso di Lorenzo Insigne nei prossimi mesi. L’attaccante ha vissuto gran parte della carriera con la maglia del Napoli, con la fascia di capitano sul braccio e spesso con giocate capaci di far saltare sul seggiolino i tifosi e regalare spettacolo.

Il trio con Mertens e Callejon resterà nella storia, esattamente come l’amore dei suoi supporters, che non l’hanno mai abbandonato. La sua capacità di superare avversari, creare la superiorità numerica e poi andare all’assist o al tiro in porta è mancata anche alla nostra Nazionale nell’ultima spedizione in Germania, ma ora bisogna guardare avanti e il presente è l’MLS.

In 16 partite giocate nel 2024 ha segnato 4 gol e portato a termine 5 assist, con il 50 per cento delle partite giocate da titolare. A 33 anni, però, il richiamo della Serie A potrebbe essere sempre più forte e una squadra in ascesa in Italia potrebbe prendere il sopravvento sulla concorrenza.

Il Como piomba su Insigne: nuova idea per l’attacco dei lombardi

Dopo la promozione nella massima categoria, uno dei club con maggiori ambizioni è sicuramente il Como. I lombardi vogliono costruire una squadra molto competitiva per consolidare subito la A e, chissà, per tentare di entrare subito nella parte sinistra della classifica, anche grazie al lavoro di Cesc Fabregas in panchina.

D’altronde, la campagna acquisti ha già regalato parecchie soddisfazioni: è arrivato Dossena, che già con la maglia del Cagliari ha dimostrato le sue qualità nel cuore della difesa, e occhio a Varane, un colpo roboante e che potrebbe spostare gli equilibri. Per non parlare di Reina e Pau Lopez, un duo di portieri di grande esperienza internazionale e abile nell’impostazione del gioco da dietro.

In attacco ci sarà Belotti, ma potrebbe non essere l’unico innesto: attenzione, infatti, proprio al profilo di Insigne. L’esterno offensivo è legato al Toronto da un contratto fino al 2026, ma la prospettiva di tornare in Italia a 33 anni lo intriga non poco. Certo, sarebbe strano vederlo in Italia con una maglia diversa da quella azzurra, però le sue caratteristiche sarebbero perfette per il gioco di Fabregas e potrebbero regalare continui assist, capaci di spostare gli equilibri nel percorso del Como.