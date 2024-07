Il Milan chiude l’affare: annuncio e cifra svelata

Finalmente il Milan è pronto a chiudere uno dei primi colpi della sessione estiva. Un acquisto fortemente voluto da mister Fonseca.

C’è un clima non proprio idilliaco e speranzoso dalle parti di Milanello, almeno per quanto riguarda l’umore dei tifosi rossoneri. Infatti il Milan è l’unica tra le big di Serie A a non aver ancora messo a segno alcun colpo di mercato in entrata. Le uniche mosse ufficiali sono il riscatto del giovane terzino Alex Jimenez per 5 milioni e le partenze da svincolati dei vari Kjaer, Giroud e Mirante.

Il tecnico Paulo Fonseca sta lavorando in questi primi giorni di ritiro al massimo delle proprie possibilità, senza alcuna lamentela né alzando la voce. Ma è il primo a sperare che la dirigenza porti nel giro di pochi giorni nuovi innesti e rinforzi di qualità, in tutti i reparti. Servono infatti un difensore centrale, un mediano di quantità e un attaccante titolare.

Nelle ultime ore sembra potersi finalmente sbloccare una situazione, che riguarda proprio il reparto difensivo. Il Milan, che deve rimpiazzare almeno numericamente il già citato Kjaer, sta spingendo per definire un’operazione che darebbe maggiori soluzioni nella linea dei centrali.

Tutto fatto per il difensore: il Milan lancia l’offerta giusta

Per il ruolo di nuovo difensore centrale del Milan tutti gli indizi portano a Strahinja Pavlovic, stopper di nazionalità serba che è finito da tempo sul taccuino di Ibrahimovic e compagnia. Il classe 2001, che si era già fatto notare positivamente durante i Mondiali del 2022 in Qatar, è stato individuato come rinforzo perfetto.

Giovane, fisicamente integro, buon piede mancino in fase di impostazione. Pavlovic è sempre più vicino all’approdo al Milan, come ammesso da Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube. Il noto cronista, tifosissimo rossonero, ha rivelato le cifre e le modalità di chiusura dell’affare, che nei prossimi giorni dunque potrebbe già diventare ufficiale.

“Leggo che il Salisburgo vorrebbe ben 30 milioni di euro per Pavlovic. Da quel che so io si chiude a 22 milioni, magari inserendo qualche bonus. L’operazione dunque dovrebbe definirsi per queste cifre: 22 milioni al club, 2.5 milioni netti a stagione al calciatore e qualcosa in fatto di bonus agli agenti” – ha dichiarato poche ore fa Pellegatti in diretta streaming.

Dunque il Salisburgo dovrebbe accettare la proposta del Milan, anche visto l’ottimo feeling tra i due club che lo scorso anno avevano concluso l’operazione Noah Okafor a cifre simili. Intanto Fonseca attende l’arrivo di Pavlovic, che si candida per una maglia da titolare al centro della difesa milanista.