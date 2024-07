La trattativa può saltare: l’infortunio frena il Milan

Il Milan è pronto a regalarsi un nuovo rinforzo, ma l’infortunio di queste ore può complicare tutto. Ecco cosa sta succedendo

Il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi ad Alvaro Morata. Il club rossonero ha messo le mani sul grande obiettivo, strappandolo all’Atletico Madrid, con il versamento dei soldi della clausola rescissoria. Il giocatore si appresta così a raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, andando a completare il reparto offensivo con Christian Pulisic e Rafa Leao.

Il Diavolo ha fatto un investimento importante, garantendo al calciatore uno stipendio da circa cinque milioni di euro netti a stagione per quattro anni. Alvaro Morata è diventato subito la prima scelta dopo che la trattativa per Joshua Zirkzee è tramontata del tutto, ma come stiamo raccontando ormai da settimane, il club rossonero è desideroso di mettere a disposizione di Paulo Fonseca un altro centravanti.

In questi giorni sono emersi diversi profili, a partire da quello di Tammy Abraham. L’inglese della Roma è pronto a lasciare la Capitale e il Milan ci sta pensando seriamente. Il calciatore sarebbe ben felice di trasferirsi in rossonero, ma serve trovare un accordo con i giallorossi. Ad oggi la trattativa non è decollata perché la Roma vorrebbe incassare solo soldi e il Milan, invece, preferirebbe inserire delle contropartite tecniche.

Milan, problemi per Abraham: Roma preoccupata

Ora, però, sembra esserci anche un altro possibile ostacolo all’affare Tammy Abraham. L’ex giocatore del Chelsea si è infatti infortunato nel corso dell’ultimo allenamento a Trigoria.

L’attaccante inglese, come comunica il club, “ha accusato un problema al muscolo obliquo addominale destro. In via precauzionale sta effettuando una terapia specifica e sono in corso indagini radiologiche al fine di definire e quantificare l’eventuale problematica”. Il giocatore, chiaramente, non ci sarà in amichevole, questo pomeriggio, contro il Latina.

Nelle prossime ore capiremo meglio quali sono le condizioni fisiche di Abraham e quanto dovrà star fermo. Anche il Milan monitorerà la situazione con molta attenzione. Oltre ad Abraham, ricordiamo, il Diavolo sta seguendo anche Fullkrug del Borussia Dortmund. Anche in questo caso i rossoneri hanno incassato il sì dell’attaccante, che vuole lasciare la Germania e sarebbe ben felice di trasferirsi in Serie A. Sullo sfondo, poi, resta il profilo di Memphis Depay, un’opportunità che il Diavolo potrebbe decidere di cogliere. Non va esclusa, infine, la pista Romelu Lukaku, anche se il Napoli continua a restare la prima scelta.