Milan, incredibile Morata: la classifica parla chiaro

Non ci sono dubbi: ecco la classifica che stupisce davvero tutto. Alvaro Morata, il nuovo attaccante del Milan, è proprio lì

Alvaro Morata si appresta a diventare il primo colpo del calciomercato del Milan. L’attaccante spagnolo, una volta superate le visite mediche, potrà mettere nero su bianco e legarsi al club rossonero per i prossimi anni.

Il Diavolo ha deciso di fare un investimento importante per assicurarsi il centravanti della Nazionale spagnola: il Milan così verserà nelle casse dell‘Atletico Madrid i 15 milioni di euro della clausola rescissoria e garantirà ad Alvaro Morata uno stipendio da circa cinque milioni di euro netti a stagione per quattro anni. Tanti soldi, ma lo spagnolo avrà un ruolo centrale nel progetto del Milan. Sarà l’attaccante di riferimento, andando a completare il tridente offensivo con Rafa Leao e Christian Pulisic, che non potranno far altro che giovare della sua presenza in campo. Lo abbiamo visto con la Spagna, gli spazi che ha creato per Yamal e Williams. Succederà lo stesso con l’americano e il portoghese. Morata, inoltre, avrà un ruolo importante anche fuori dal campo, andando a colmare quel vuoto di leadership che si è venuto a creare con l’addio di Giroud e Kjaer.

Milan, la classifica dei bomber: Morata giù in classifica

Alla fine, dunque, il Milan ha deciso di puntare su un attaccante esperto, dopo aver fallito il colpo Joshua Zirkzee. Il grande investimento è stato così rimandato ai prossimi anni.

Il primato di André Silva, il centravanti più costoso della storia del Milan resisterà, dunque, ancora per un po’. E’ TransferMarkt a riportare questa interessante classifica, che vede, come detto, il calciatore portoghese davanti a tutti. Davanti anche a Super Pippo Inzaghi che costò al Diavolo 36,2 milioni di euro contro i 38 milioni dell’ex Porto. Sul podio, poi, troviamo Piatek, con 35 milioni, per il quale spese qualcosa in più rispetto a Carlos Bacca (33,3 milioni). Per trovare Zlatan Ibrahimovic bisogna arrivare fino al quinto posto. Per strapparlo al Barcellona fu sborsato un importo da 30 milioni.

Kalinic (27,5 milioni) al sesto posto, invece, precedere Gilardino (25 milioni), Pato (24 milioni) e Shevchenko (23,9 milioni). Morata si colloca così molto più in basso, alle spalle anche di Balotelli e dei connazionali José Mari e Javi Moreno.