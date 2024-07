Milan-Morata, la conferma di Furlani: “Ibrahimovic decisivo”

Quella di oggi è stata la giornata di Morata, ormai nuovo giocatore rossonero: Furlani ha commentato l’operazione.

È Alvaro Morata il primo acquisto del Milan 2024/2025. L’attaccante ha superato le visite mediche e ha firmato il contratto, ormai si attende solo il comunicato ufficiale.

Il capitano della nazionale spagnola ha deciso di fare ritorno in Italia, dove ha già indossato la maglia della Juventus per quattro stagioni. Il fatto di conoscere già la Serie A sarà un vantaggio, anche se dovrà comunque adattarsi all’ambiente rossonero e alle richieste di mister Paulo Fonseca. Ha l’esperienza e le qualità per fare bene, convincendo coloro che sono scettici sul suo arrivo a Milanello.

Morata al Milan: parla Furlani

Giorgio Furlani, presente a Madrid per la chiusura dell’affare Morata, è stato intercettato da Sky Sport per alcune battute sul nuovo acquisto del Milan: “Alvaro ha espresso il suo desiderio, ora dobbiamo completare alcune formalità. Ci siamo quasi. Questioni burocratiche, ma poca roba. Lui è un grande campione e lo si vede da subito, si vede che è il capitano della Spagna. L’ho visto ottimista, fiducioso e pronto per partire“.

L’amministratore delegato rossonero ha spiegato che nella trattativa Morata alcune figure hanno avuto un peso decisivo: “Per convincerlo sono stati fondamentali Ibrahimovic, che sa bene cosa significhi essere un attaccante del Milan, e Fonseca, che gli ha spiegato quanto sarà centrale nel suo progetto“.

Zlatan Ibrahimovic e Paulo Fonseca hanno parlato con Alvaro e sono stati convincenti. Lo spagnolo è di fatto il primo colpo di Ibra dirigente. Vedremo se il campo dirà che è stato giusto puntare su di lui per sostituire Olivier Giroud. Viene dalla sua stagione migliore in termini di gol (21) e sente di avere ancora tanto da dare. A ottobre compirà 32 anni e dovrebbe legarsi al Milan fino a giugno 2028.

Com’è noto, la società rossonera pagherà all’Atletico Madrid i 13 milioni di euro previsti dalla clausola di risoluzione. In termini di stipendio, l’ex Juventus dovrebbe percepire circa 4,5-5 milioni netti annui. Solamente Rafael Leao prende di più al Milan, che presto dovrà decidere se formulare delle importanti offerte a Mike Maignan (2,7 milioni annui) e Theo Hernandez (4-4,5 milioni) per rinnovare il loro rispettivo contratto in scadenza a giugno 2026.

Morata ha in bacheca tanti trofei nazionali e internazionali, la sua esperienza può essere un valore aggiunto per la squadra. Magari non avrà il carisma di Giroud, ma può comunque diventare un punto di riferimento per il gruppo. Già da capitano della Spagna si è “allenato” a essere leader.