@ML – “Andrà via”: così cambia la difesa del Milan

Il Milan cambia volto anche in difesa. Le scelte sono davvero chiare e presto si arriverà a dama, con un’entrata e un’uscita

Il calciomercato del Milan si è sbloccato con l’acquisto di Alvaro Morata. L’attaccante si è legato ai rossoneri fino al 30 giugno 2028. Un contratto lungo e importante per un giocatore che va a colmare il vuoto lasciato da Olivier Giroud.

Sarà l’uomo di esperienza dello spogliatoio e l’attaccante che completerà il tridente offensivo con Rafa Leao e Christian Pulisic. L’obiettivo principale che era quello di comprare un centravanti è stato dunque raggiunto, ma il calciomercato del Diavolo chiaramente non si fermerà ad Alvaro Morata. Il Milan vuole regalare al suo allenatore, Paulo Fonseca, e ai tifosi almeno altri due colpi importanti. Sul taccuino di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic ci sono soprattutto i nomi di Fofana e Pavlovic, che hanno detto sì ai rossoneri. Ora il Diavolo è a lavoro con Monaco e Salisburgo per trovare un’intesa che possa permettere al centrocampista e al difensore di varcare i cancelli di Milanello.

Calciomercato Milan, con Pavlovic cambia la difesa

Il primo che dovrebbe sbarcare a Milano appare il centrale serbo. La trattativa per il calciatore mancino è davvero calda e tutto è apparecchiato per il suo arrivo che potrebbe concretizzare per una ventina di milioni di euro.

Con Pavlovic, chiaramente, cambierebbe volto la difesa del Diavolo: “Se con Pavlovic dovessi spendere sui 20 milioni avresti un giocatore con fisico e cattiveria calcistica superiore ad altri. Penso poi che Thiaw andrà via e vedo molto ma molto bene Kalulu sulla destra. Per me il Milan non deve cercare un terzino destro, con il francese che darebbe gli equilibri giusti, permettendo a Theo di sganciarsi in avanti”. A disegnare la difesa del Milan, con queste dichiarazioni ai microfoni di MilanLive.it, è Vincenzo Matrone. L’addio del centrale tedesco è sempre più probabile, ma si aspetta che il Newcastle presenti un’offerta convincente sui 35 milioni di euro.

Al centro chiaramente ci saranno anche Gabbia e Tomori Per quanto riguarda il ruolo di terzino destro, invece, il giornalista darebbe spazio al francese, come si sta vociferando negli ultimi giorni. Paulo Fonseca è pronto a dar spazio a Kalulu insieme a Davide Calabria. Per Alessandro Florenzi, invece, non sembra esserci più spazio. Nelle prossime settimane, dunque, il calciatore lascerà il club per intraprendere una nuova avventura