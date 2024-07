@ML – Rinnovi Theo e Maignan: “Non sono arrivate offerte”

Il punto sui rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan. I due francesi sono sempre più destinati a rimanere: la situazione

Theo Hernandez e Mike Maignan continueranno ad essere al centro del progetto del Milan. Il terzino sinistro e l’estremo difensore sono stati blindati più volte dal club rossonero, anche per bocca di Zlatan Ibrahimovic, che si è esposto in pubblico, assicurando la loro permanenza. Dichiarazioni che chiaramente hanno tranquillizzato i tifosi, che adesso però si aspettano le firme sui contratti.

Nel frattempo le tante voci legate soprattutto all’ex Real Madrid si sono placate. Nessuna squadra di quelle interessate, come Bayern Monaco o Psg, ha deciso di affondare il colpo e dalle parti di Casa Milan non è dunque arrivata nessuna offerta degna di nota: “Nel calcio il denaro conta tanto, ma posso dirvi che molti calciatori vogliono sapere quale sia il progetto del Milan. Siamo in una squadra che vuole vincere? Questo è il segnale importante. Ma le nubi si sono tolte anche perché le PEC da 80-90 milioni e 8 milioni di stipendio non sono arrivate a Casa Milan. Da una parte ci può essere l’amore per il Milan e il progetto, ma dall’altra la mancanza di un’offerta alla Tonali”. Ha parlato così Vincenzo Matrone ai microfoni di MilanLive.it per commentare il futuro di Theo Hernandez e Mike Maignan.

Milan, futuro Theo Hernandez e Maignan: attesa per i rinnovi

I tifosi adesso aspettano la firma sui rinnovi. Theo Hernandez e Mike Maignan hanno dei contratti in scadenza il 30 giugno 2026 e il Diavolo è intenzionato a blindarli, ma servirà del tempo.

La volontà del club è infatti quella di sedersi attorno ad un tavolo una volta finito il calciomercato, nel corso della stagione. Il terzino così metterà nero su bianco andando a guadagnare quanto Rafa Leao sui sei/sette milioni di euro netti con i bonus. Percepirà qualcosa meno, invece, il portiere transalpino che dovrebbe accontentarsi (si fa per dire) di cinque/sei milioni di euro netti all’anno. Il Milan dunque è pronto a blindare i suoi gioielli, ma servirà del tempo per la fumata bianca. Il loro futuro, comunque, non è in discussione. Sarà ancora rossonero.