Acquisto ufficiale, adesso tocca al Milan: via libera al colpo

È stato annunciato ufficialmente un trasferimento molto atteso e che può condizionare anche il mercato rossonero: ecco perché.

Il Milan ha definito il suo primo acquisto per la stagione 2024/2025, ovvero Alvaro Morata, ma c’è ancora tanto da fare. Sia in entrata che in uscita la società sarà impegnata su diversi tavoli.

Tra gli obiettivi c’è l’ingaggio di un altro attaccante, che quindi si andrebbe ad alternare con Morata. Anche se è stato prolungato il contratto di Luka Jovic fino a giugno 2025, in realtà il club sta pensando a un innesto nel ruolo. E non è escluso che il serbo possa lasciare Milanello nelle prossime settimane. Il Fenerbahce, allenato da José Mourinho, si è fatto avanti. Già un anno fa il giocatore fu vicino al trasferimento in Turchia, ma al Trabzonspor. La Super Lig torna ad essere una destinazione possibile.

Milan, arriva l’annuncio atteso

In questi mesi sono stati diversi gli attaccanti accostati al Diavolo e nella lista c’era anche Serhou Guirassy, reduce da una stagione fantastica con lo Stoccarda: 30 gol e 3 assist in 30 presenze. Nonostante qualche approccio, alla fine il 28enne guineano rimarrà in Bundesliga: giocherà nel Borussia Dortmund, che proprio oggi ha ufficializzato il suo acquisto. Pagata la clausola di risoluzione da 17,5 milioni di euro.

L’ingaggio di Guirassy, annunciato con alcuni giorni di ritardo a causa di un problema nelle visite mediche, potrebbe accelerare la partenza di Niclas Füllkrug. In questi giorni il Milan si è fatto avanti per il 31enne attaccante tedesco, che ha dato la propria disponibilità a un eventuale trasferimento in Italia. Una grande occasione per la sua carriera, dopo aver fatto bene nella prima stagione al Borussia Dortmund e anche all’Europeo con la Germania.

Un anno fa il club giallonero spese 17 milioni per comprare il suo cartellino dal Werder Brema. Un anno dopo bisogna vedere quale sia il prezzo. Qualche fonte ha spiegato che 15 milioni potrebbero bastare, considerando anche l’età non più giovanissima di Füllkrug. Il Milan ne sta spendendo 13 per pagare la clausola di Morata e sembra pronto a fare un investimento anche sul nazionale tedesco, che percepisce circa 3 milioni netti annui di stipendio a Dortmund.

L’ex Werder Brema è un attaccante forte fisicamente, un 9 classico, d’area di rigore. Molto abile nel gioco aereo, se la cava bene anche con i piedi. Ha pure segnato dei gol su calcio di rigore. Sfruttando anche la sua fisicità, sa svolgere un lavoro molto utile nella protezione del pallone e nelle sponde. Con il BVB ha totalizzato 15 reti e 10 assist in 43 presenze. All’Europeo 2 gol in 5 apparizioni, sempre da subentrato.