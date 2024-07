Galeotto fu l’europeo, Milan innamorato: Ibrahimovic lo vuole a tutti i costi

Il Milan non si fermerà ad Alvaro Morata per rinforzare l’attacco. Si lavora all’arrivo di un altro centravanti. Ecco chi è il preferito

Finalmente è arrivato il primo acquisto per il Milan nella sessione estiva di calciomercato. Sarà Alvaro Morata a sostituire Olivier Giroud nel reparto offensivo rossonero. Svanito Zirkzee e accantonata l’ipotesi Lukaku, il Milan he deciso di puntare su un innesto di esperienza e di sicuro affidamento. Per acquistarlo, il Milan ha pagato i 13 milioni della clausola all’Atletico Madrid mentre Morata firmerà un quinquiennale da 5 milioni a stagione.

Mercato del Milan, ovviamente, tutt’altro che concluso. Si tratta con il Salisburgo per l’acquisto del difensore serbo Pavlovic con il quale è stata già raggiunta un’intesa di massima. Trattativa in corso anche con il Monaco per Fofana. Per il centrocampista della nazionale francese c’è ancora ampia distanza. Il Milan, infatti, non vorrebbe spendere più 15 milioni, considerata l’attuale scadenza contrattuale del calciatore fissata al 2025.

Considerate le difficoltà per chiudere Fofana, la Gazzetta ha rilanciato l’indiscrezione di un interessamento per Samardzic, il quale dovrebbe finalmente lasciare l’Udinese dopo essere stato a un passo da Inter e Napoli. Un’ipotesi tutta da confermare a differenza dei contatti in corso – e concreti – per un altro centravanti che il Milan vorrebbe affiancare a Morata.

Milan stregato dal centravanti, ecco chi è

Ci riferiamo a Niclas Fullkrug, attaccante del Borussia Dortmund per il quale il Milan ha intensificato i contatti a partire dallo scorso weekend. Con l’acquisto di Guirassy, ufficializzato nelle scorse ore dopo il superamento del problema sopraggiunto nella prima parte delle visite mediche, Fullkrug medita l’addio ai gialloneri dopo un solo anno di permanenza.

Il Milan lo segue da tempo. Già lo scorso anno si era scritto di un interessamento dei rossoneri prima del suo passaggio al Borussia dal Werder Brema. Ora ci riprovano, forti del gradimento dello stesso Fullkrug che ha aperto alla possibilità di un trasferimento in Serie A.

Stando a Sky Sport, ci sarebbe stato, nelle scorse ore, un ulteriore contatto proficuo tra la dirigenza rossonera e gli agenti del calciatore. Resta da convincere, ovviamente, il Borussia Dortmund che parte da una richiesta di almeno 20 milioni di euro per lasciar partire il suo centravanti.

L’alternativa a Fullkrug resta Tammy Abraham della Roma, per il quale il Milan proverà a inserire qualche contropartita (Saelemakers su tutti) per abbassare la richiesta della Roma di 30 milioni. L’eventuale arrivo di uno di questi due attaccanti sancirà di fatto l’addio di Jovic, atteso in ritiro a Milanello nei prossimi giorni.