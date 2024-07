Il colpo a centrocampo è servito: affare a sorpresa, ecco Casemiro

Il colpo a centrocampo è servito per Casemiro: il brasiliano è pronto a cambiare maglia, affare a sorpresa. Andrà via dal Manchester United

Uno dei centrocampisti più ambiti dell’ultimo decennio è pronto a cambiare maglia. Casemiro, brasiliano classe ’92, è al Manchester United dall’estate del 2022, ovvero due anni fa. Con i Red Devils ha raccolto 53 presenze e 5 reti. La sua avventura in Premier League, la prima della sua strabiliante carriera, non è andata sotto i migliori auspici. Questo, probabilmente, è dettato dalle grandi aspettative che si portava con sé il giocatore al momento del suo arrivo.

D’altronde il palmares parlava per lui con ben sette stagioni vissute da protagonista al Real Madrid dove aveva vinto tutto quello che poteva vincere come ad esempio la Champions League per ben cinque volte. Il brasiliano era tra i titolari di quella squadra, uno dei fari al servizio di Zidane prima e di Ancelotti poi. Al Manchester non si è replicato, non è riuscito ad essere quel giocatore di spicco e caratura mondiale.

Casemiro trova una nuova squadra, è addio al Manchester United!

Questo ha portato a diverse speculazioni sul suo futuro, come il quasi probabile addio all’Old Trafford durante la sessione estiva di trasferimenti. Il 32enne, infatti, può essere messo sul mercato dal Manchester, per monetizzare quanto più possibile dalla sua cessione e poter investire la cifra. L’affare a sorpresa vede due possibili destinazioni per l’ex Real.

La prima lo porta in Arabia Saudita. Si tratta della meta scelta per diversi calciatori in là con gli anni e che devono rilanciare la propria carriera o chiuderla. Diversi club hanno già dimostrato interesse e sarebbero pronti ad ingaggiare il veterano. Di sicuro i sauditi potrebbero regalargli un contratto importante economicamente parlando, probabilmente l’ultimo della sua carriera. Meno dal punto di vista del blasone, ma si tratta di un campionato in forte espansione.

L’altra possibile destinazione è una permanenza in Premier League ma verso sud dell’Inghilterra, a Londra, sponda Arsenal. I Gunners hanno bisogno di innesti di qualità a centrocampo e il brasiliano può sicuramente tornare utile. In questo modo potrebbe continuare a confrontarsi con il grande calcio europeo, come ad esempio la Champions League, e dimostrare di poter fare ancora la differenza. Una sorta di riscatto personale, soprattutto in Inghilterra dove fin qui non è scoccata la scintilla. Quel che è certo, è che il suo futuro allo United è più in bilico che mai.