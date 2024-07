Il Milan sogna in grande: triplo assalto da urlo

La scelta della dirigenza rossonera porta al triplo assalto estivo: colpo da urlo, il Milan esce allo scoperto

Chiusa positivamente la trattativa per Alvaro Morata, il Milan non molla l’idea di regalare a Paulo Fonseca un altro grosso attaccante per la sua prima stagione alla guida del ‘Diavolo’. Ma al di là di ciò, spunta una nuova idea per le prossime settimane: tripla opzione e colpo da capogiro.

Niclas Fullkrug, dopo il convincente Europeo con la Germania, potrebbe diventare un nuovo attaccante del ‘Diavolo’. Il tedesco è in cima alla lista del Milan che, subito dopo Morata, proverà a chiudere un altro affare in attacco per rendere il reparto avanzato di Fonseca irresistibile e pronto per ogni competizione. Si lavora anche ad altro però ed è così che la dirigenza di Via Aldo Rossi sta preparando una sorpresa ai tifosi del Milan. Una delle piste più intriganti nate nelle scorse settimane porta al brasiliano Emerson Royal, apparentemente in uscita dal Tottenham.

Il laterale brasiliano è stato oggetto di diversi colloqui ed il ‘Diavolo’ ha tentato con la società inglese di trovare la quadra per portare il terzino a Milanello prima della chiusura del mercato. Una strada che, a causa delle esose richieste degli ‘Spurs’, si è complicata col passare dei giorni. ‘Fichajes.net’ parla di come la proposta di 15 milioni avanzata dalla dirigenza di Via Aldo Rossi sia stata rispedita al mittente e, citando ‘La Gazzetta dello Sport’, riferisce quelle che sarebbero tre alternative da sogno per la corsia laterale di destra.

Milan, tripla pista: colpo da sogno

Il Milan non rimane fermo e studia ben tre nomi di assoluto talento per potenziare la fascia destra: se dovesse sfumare ufficialmente Emerson Royal, ecco che Ibrahimovic, Cardinale e Furlani starebbero già pianificando l’assalto a tre gioielli di assoluto valore.

Il primo è Aaron Wan-Bissaka, 26enne londinese in forza al Manchester United che vedrà scadere il suo contratto coi ‘Red Devils’ tra meno di un anno. Un’occasione ghiotta a costi accessibili per la dirigenza meneghina. Ma non è il solo. Il secondo profilo attenzionato è quello del gioiello del Burkina Faso, 23 anni, Issa Kaborè. In questo caso gli uomini mercato rossoneri dovranno parlarne con il Manchester City. Il classe 2001 dopo il prestito al Luton potrebbe essere un’opzione decisamente interessante anche in prospettiva.

Infine, il nome decisamente più ambito e che farebbe esultare i tifosi del ‘Diavolo’: Jeremie Frimpong. Il classe 2000, gioiello imprescindibile del Bayer Leverkusen, ha costi decisamente più elevati. In questo caso, però, si tratta di uno dei laterali più forti e ricercati al mondo. L’olandese è sotto contratto con i campioni di Germania fino all’estate 2028: servirà una proposta davvero importante per strapparlo al Leverkusen.