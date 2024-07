Kjaer pronto a dire sì, nuova maglia in Serie A per il danese

Salutato il Milan al termine dello scorso campionato, Simon Kjaer è alla ricerca di una nuova squadra con possibilità in Italia.

Il futuro di Simon Kjaer potrebbe essere a sorpresa ancora in Italia con il centrale danese che è finito nel mirino di diverse squadre pronte a mettere a segno un affare a costo zero.

Lo scorso 30 giugno è scaduto il contratto di Kjaer con il Milan con il difensore della nazionale danese che ha salutato il pubblico rossonero in occasione dell’ultima partita casalinga della squadra contro la Salernitana. Giunto a Milanello nel gennaio del 2020, Kjaer è stato fondamentale per la rinascita del Milan insieme a Zlatan Ibrahimovic portando le sue qualità fisiche e tecniche oltre ad essere un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio. Ora per lui si aprono le porte di una nuova maglia in Serie A.

Calciomercato, Kjaer pronto a dire sì: nuova maglia in Italia

Salutato Milenkovic, destinazione Nottingham Forest, la Fiorentina è alla ricerca di profili di esperienza per la propria difesa. In queste ultime ore si sta facendo sempre più insistente la voce che vorrebbe i viola sulle tracce di Simon Kjaer, pronto a dire di sì alla squadra allenata da Raffaele Palladino.

La Fiorentina rappresenterebbe una nuova sfida per il centrale trentacinquenne con l’opportunità di aiutare la crescita della squadra sia in Italia che in Europa. Kjaer andrebbe a firmare un contratto di un anno disputando quindi un’altra stagione ad alti livelli prima di andare a chiudere la carriera in un campionato estero che possa essere quello arabo o quello della MLS.

Sulle tracce di Simon Kjaer ci sono anche Torino e Bologna con i rossoblu che dalla loro hanno la carta della Champions League che sta ingolosendo diversi giocatori a caccia di una sistemazione. Nelle ultime ore però la squadra allenata da Vincenzo Italiano appare vicina a Mats Hummels, centrale tedesco che è alla ricerca di una nuova avventura dopo la scadenza del contratto con il Borussia Dortmund.

Non manca però la concorrenza per il cartellino dell’esperto centrale. Le sirene provenienti da MLS e Arabia Saudita sono già presenti con contratti economicamente più vantaggiosi rispetto alle proposte che arrivano dal campionato di Serie A. Non è poi da escludere un ritorno in patria con alcune squadre che sarebbero pronte a dare l’opportunità a Kjaer di chiudere la carriera nel campionato danese.