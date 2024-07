Meraviglioso Schumacher: il messaggio è strappalacrime

Un momento di enorme commozione: Schumacher, messaggio strappalacrime, i fan hano subito invaso i social

Il cognome Schumacher nel mondo delle quattro ruote ha significato tanto. Michael ha vinto praticamente tutto in Formula 1, con una carriera pazzesca alle spalle ed un posto speciale nel cuore dei tifosi della Ferrari. 7 mondiali ed un mare di vittorie, per una vera e propria leggenda vivente.

Le pagine dei giornali si sono però riempite negli ultimi anni solo di notizie o presunte tali, di rumors sulle condizioni di salute del tedesco che dopo l’incidente di Meribel è cambiato. Un’esistenza stravolta per lui e la sua famiglia dopo la caduta dagli sci che lo ha visto tragicamente vittima poco più di undici anni fa. Corinna, Gina Maria e Mick – ma anche suo fratello Ralf – hanno sempre fatto il possibile per proteggere Michael dal mondo esterno.

E proprio Ralf, che ha sempre avuto parole speciali e dolci nei confronti del fratello maggiore, si è ritrovato a condividere un momento intimo, delicato che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. Il tempo passa, le persone cambiano e così le scelte che ognuno compie nella propria vita. Una vita che adesso è decisamente felice e appagante per Ralf Schumacher che nelle scorse ore è stato al centro dell’attenzione sui social e non solo.

Schumacher, momento toccante: messaggio dal figlio

Il fratello di Michael ha infatti fatto coming out dopo anni di silenzio e la reazione generale è stata decisamente positiva, con i fan che gli hanno dimostrato grande affetto. Una decisione coraggiosa quella del tedesco di aprirsi al mondo social con un annuncio tanto delicato.

La relazione con Etienne, suo compagno, è sulla bocca di tutti. E tra i tanti commenti sotto al post ormai preso d’assalto su Instagram è arrivato pure quello di suo figlio David le cui parole hanno commosso il web. Un messaggio a papà Ralf davvero da brividi, al di là di ogni preferenza che per qualcuno di più chiuso potrebbe – ancora oggi, nel 2024 – essere un problema. “Sono molto felice che tu abbia finalmente trovato qualcuno che ti faccia sentire davvero a tuo agio e al sicuro”, ha scritto David in un lungo commento su Instagram che ha commosso in primis Ralf. “Non importa se tu stia con una donna o un uomo, ti sostengo al 100% papà. Ti auguro il meglio, congratulazioni”.

Parole di una dolcezza incondizionata che hanno subito lasciato piacevolmente stupiti i fan di Schumacher. Una maturità notevole quella del 22enne pilota della Mercedes in GT che ha voluto spegnere ogni potenziale polemica sulla vita sentimentale del padre. Un schiaffo in faccia a chi, ancora oggi, si sente in diritto di giudicare una scelta che Ralf Schumacher – come d’altronde chiunque altro – è in grado di prendere per raggiungere la propria felicità. Il tedesco, in un posto successivo, ha poi voluto ringraziare i suoi fan per il supporto datogli dopo l’annuncio della sua omosessualità. “Grazie per i numerosi complimenti e commenti. Siamo molto felici e vi ringraziamo tutti“.