Milan, colpo Samardzic ad una condizione: si può fare

Il club rossonero è interessato a Samardzic, che un anno fa era stato vicino all’Inter: potrebbe essere un colpo a sorpresa.

Il calciomercato in entrata del Milan non è ancora decollato, anche se intanto la prima mossa concreta è stata fatta con l’acquisto di Alvaro Morata. Dopo visite mediche e firma, mancano le ultime formalità prima del comunicato ufficiale. E nel frattempo, si lavora ad altri innesti.

A centrocampo l’obiettivo è comprare un mediano difensivo forte fisicamente e bravo a recuperare palloni. Ovviamente, deve anche avere una discreta tecnica per poter contribuire efficacemente alla manovra di gioco. Da settimane nel mirino c’è Youssouf Fofana, in scadenza di contratto a giugno 2025 e per il quale il Monaco vuole almeno 20 milioni di euro. C’è un po’ di distanza tra le parti in questo momento, però l’affare potrebbe andare in porto nelle prossime settimane. Nelle ultime ore è emerso anche un nome nuovo per il centrocampo rossonero: Lazar Samardzic.

Samardzic-Milan: ritorno di fiamma

Ovviamente, il 22enne serbo non è alternativo a Fofana. Ha caratteristiche completamente diverse e nel 4-2-3-1 che ha in mente Paulo Fonseca agirebbe da trequartista, con il compito fondamentale di aiutare il centrocampo e al tempo stesso di “illuminare” la fase offensiva. Ha grandi qualità tecniche e interpreterebbe il ruolo in modo un po’ diverso rispetto a Ruben Loftus-Cheek, giocatore che sfrutta molto la sua forza fisica.

Per Samardzic contatti avviati e non è la prima volta che il Milan si interessa seriamente a lui. Era già successo quando il serbo aveva 17 anni e Paolo Maldini si fece avanti per portarlo in rossonero. Ci fu un incontro a Milano, con la famiglia del ragazzo presente e annessa visita al centro sportivo di Milanello. Tuttavia, il giocatore non se la sentì di fare un passo così grande in giovanissima età. Allora militava nell’Hertha Berlino e poi scelse di rimanere in Germania, passando al Lipsia nel settembre 2020.

Con la squadra di proprietà della Red Bull non è andata bene e l’Udinese ne ha approfittato per comprarlo a 3 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Ora servono circa 20 milioni per acquistare il suo cartellino. Un anno fa l’Inter lo stava per prendere per 22-23 milioni tra prestito oneroso, obbligo di riscatto e bonus. I club avevano definito tutto, l’affare saltò per altri motivi.

Ora è il Milan che sta ripensando di portare Samardzic a Milano. Ma prima deve cercare di vendere. Yacine Adli e Tommaso Pobega sono due giocatori che possono portare oltre 20 milioni nelle casse rossonere e finanziare l’arrivo del serbo.