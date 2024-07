Milan rivoluzionato, a Milanello è cambiato (quasi) tutto: tutte le novità

La società rossonera sta apportando diversi cambiamenti per la nuova stagione: serve una svolta rispetto al recente passato.

Zlatan Ibrahimovic nella prima conferenza stampa stagionale ha dichiarato che il Milan ha un progetto vincente, i tifosi si aspettano i fatti adesso. La campagna acquisti, finora limitata al solo Alvaro Morata, non è l’unico ambito di intervento.

Com’è noto, il club ha deciso di dotarsi di una squadra Under 23 da iscrivere al campionato di Serie C. È nato Milan Futuro, progetto che ha lo scopo di valorizzare i talenti che escono dal settore giovanile e altri che vengono comprati. Il “modello Juventus” ha portato risultati e in via Aldo Rossi hanno scelto di seguire lo stesso percorso, come già fatto pure dall’Atalanta dalla scorsa stagione. Ma non è tutto.

Milanello, si cambia rotta

Ibrahimovic si sta impegnando in prima persona e tra le mosse volute da lui c’è il fatto di aver “blindato” Milanello. Come è stato raccontato nei giorni scorsi, i campi del centro sportivo sono stati recintati e con degli appositi teloni non è possibile vedere cosa succede dall’esterno. Paulo Fonseca, lo staff e la squadra potranno lavorare lontano da occhi indiscreti, magari evitando anche che emerga qualche notizia di troppo sulla formazione.

Zlatan in conferenza stampa aveva annunciato che ci sarebbero stati cambiamenti anche nello staff medico e così è stato. Addio a tre storici fisioterapisti che lavoravano nel Milan: Marco Paesanti, Roberto Morosi e Albino Rossetti. Come svelato da La Gazzetta dello Sport, uno dei nuovi innesti è Leonardo Belotti, fisioterapista arrivato dal Sassuolo. L’obiettivo è certamente quello di ridurre gli infortuni muscolari, troppi nelle scorse stagioni.

Il nuovo allenatore Paulo Fonseca ha portato con sé i suoi uomini: Tiago Leal (allenatore in seconda), Paulo Ferreira e Paulo Mourao (collaboratori tecnici), Antonio Ferreira (preparatore dei portieri) e Nelson Duarte (match analyst). Lo staff sarà integrato anche dai già presenti Giorgio Tenca e Igor Quaia, altri match analyst. E c’è anche Filippo Nardi, preparatore atletico arrivato nell’estate 2021 dall’Inter.

Le novità saranno tante e hanno tutte il chiaro obiettivo di fare dei passi avanti importanti rispetto alla scorsa stagione. Il Milan deve essere al top in ogni settore, un club che vuole vincere non può permettersi di sottovalutare nulla. C’è una tifoseria abbastanza irrequieta che ha voglia di vedere risultati dopo gli annunci fatti dall’esistenza di un progetto vincente. Il calciomercato è un tema chiave, dato che la squadra deve essere rinforzata in maniera importante, ma non l’unico.