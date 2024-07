Milan sotto shock: addio ad un big

Tifosi rossoneri tremano alla sola idea di dire addio al giovane interprete difensivo: possibile offerta dalla Premier League per il big

Paulo Fonseca attende le mosse di mercato da parte dei dirigenti Furlani e Moncada, ma qualcosa nelle ultime ore sta bollendo in pentola. Àlvaro Morata, neo campione d’Europa con la Spagna, è lui il nuovo bomber rossonero: a lui il compito di prendere il posto di Olivier Giroud e dare il giusto esempio ai giovani che compongono la rosa.

Con l’arrivo di Morata si chiude un acquisto importante per il reparto avanzato, ma si attendono novità anche per centrocampo e difesa. Per quanto riguarda quest’ultima, indubbiamente a Milanello sono convinti che non tutti i nomi presenti nella rosa attuale rimarranno e i dirigenti rossoneri – in caso di arrivo di un’offerta irrinunciabile – non si faranno problemi a piazzarli all’estero. Tra i nomi in bilico per il futuro spunta quello di Malick Thiaw, difensore tedesco di grande talento e richiesto da diversi club.

Calciomercato Milan, il difensore verso la Premier

Il Diavolo ha un evidente problema in difesa. Non a caso i primi allenamenti di Fonseca sono stati quasi tutti dedicati a questo reparto che l’anno scorso è stato tra i più disastrosi del girone di ritorno, complici anche gli innumerevoli infortuni muscolari.

Il nuovo allenatore però dal mercato deve aspettarsi di tutto, compreso l’assalto al giovane e valido Malick Thiaw, uno dei difensori a cui il Milan tiene di più ma che non tratterrebbe in caso di offerta considerata allettante. Dall’Inghilterra, The Athletic pare convinto che il Newcastle voglia mettere le mani sul classe 2002 ex Schalke 04 tramite una grande offerta.

Il quotidiano britannico ha sottolineato che Thiaw rientra a pieno titolo nella lista dei potenziali acquisti dei Magpies. La squadra intende tornare subito in Champions League dopo una stagione, quella precedente, molto deludente sul piano dei risultati. Eddie Howe potrebbe convincere la proprietà saudita a proporre una prima offerta per il tedesco nei prossimi giorni, anche perché ha una certa fretta nel migliorare la propria squadra sul piano difensivo.

Al netto di tutto, il Milan non ha affatto intenzione di privarsi di un calciatore forte di un contratto fino al 2027 e che ha dimostrato, tra alti e bassi, di meritarsi gli elogi da parte della tifoseria. Milan e Newcastle hanno già trattato in passato, vedi l’affare Tonali, e il centrale difensivo potrebbe partire ma solo in caso di grossa offerta.