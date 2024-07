Milan, spazio alle cessioni: la lista dei partenti è lunghissima

Il club rossonero deve fare diverse operazioni uscita: ecco tutti i giocatori che dovrebbero lasciare Milanello durante l’estate.

I tifosi sono impazienti di vedere i volti dei nuovi acquisti, Alvaro Morata non basta per rinforzare una squadra nella quale servono più interventi. C’è attesa per le prossime mosse. Ma è importante anche fare delle cessioni.

Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa ha dichiarato che è importante effettuare degli affari in uscita per liberare spazio a dei nuovi arrivi e per alleggerire l’organico. Ci sono più calciatori che non rientrano nel progetto e che sono destinati a lasciare Milanello. Ci sono contatti e trattative in corso, l’auspicio è di riuscire a finalizzare delle operazioni nei prossimi giorni. Alcune sono ben avviate, mentre altri trasferimenti sono ancora lontani.

Milan, ecco chi lascia Milanello

Un esubero ormai prossimo alla partenza è Devis Vasquez: accordo raggiunto con l’Empoli per un prestito con diritto di riscatto a circa un milione di euro. Salvo colpi di scena, il 26enne portiere colombiano si trasferirà in Toscana agli ordini di Roberto D’Aversa.

In difesa il Milan vuole assolutamente vendere Fodé Ballo-Touré, rientrato da un prestito anonimo al Fulham e sotto contratto fino a giugno 2025. Nei giorni scorsi si era parlato di un accordo raggiunto tra il club rossonero e il Besiktas, però il terzino senegalese non sarebbe convinto della destinazione e preferirebbe giocare in Inghilterra o in Francia. Come un anno fa, l’ex Monaco sta rendendo complicata la sua cessione.

Altri nomi della retroguardia che non sono sicuri di restare a Milanello sono Alessandro Florenzi e Filippo Terracciano, anche perché la dirigenza sta pensando all’ingaggio di un nuovo terzino destro. Senza dimenticare che lì potrebbe giocare pure Pierre Kalulu.

Per quanto riguarda il centrocampo, verranno valutate offerte sia per Yacine Adli sia per Tommaso Pobega. Entrambi hanno una valutazione che supera i 10 milioni di euro, al momento ci sono stati solo sondaggi e non offerte concrete. Può partire Daniel Maldini, in scadenza a giugno 2025 e cercato da diverse società italiane, Monza in testa. Il Milan spera di incassare 7-8 milioni, ma potrebbe accontentarsi di meno soldi e di una buona percentuale sulla futura rivendita.

Destinati a partire anche due esterni come Alexis Saelemaekers e Luka Romero. Il primo è nel mirino di Leicester e West Ham, mentre il secondo sembra vicino al trasferimento all’Alaves in prestito con diritto di riscatto.

Partiranno sicuramente Lorenzo Colombo, Marco Nasti e Divock Origi. Quest’ultimo è il più difficile da cedere, avendo uno stipendio da circa 4 milioni netti annui, ma la società rossonera conta di trovare una soluzione nelle prossime settimane. Attenzione pure a Luka Jovic, al quale il contratto è stato rinnovato fino a giugno 2025 ma che ha delle richieste dalla Turchia. Il Fenerbahce di José Mourinho sembra interessato.