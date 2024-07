@ML – Idea Hermoso per il Milan: cifre e dettagli

Le ultime sul futuro del difensore Mario Hermoso, che è pronto a sbarcare in Italia. Il punto della situazione sullo spagnolo

Nelle scorse ore è tornato di moda il nome di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, che lo scorso 18 giugno ha compiuto 29 anni, è stato proposto al Milan già durante la primavera.

Una trattativa vera e propria, però, non si è mai aperta, con il Diavolo che ha preferito sondare il terreno per altri centrali. E dire che l’ormai ex Atletico Madrid ha proprio caratteristiche che il club rossonero sta cercando. E’ un centrale mancino, che ha maturato tanta esperienza agli ordini di Diego Simeone, indossando la maglia dei Colchoneros. Conosce, chiaramente Alvaro Morata ed è proprio in occasione della trattativa legata all’attaccante che gli intermediari di mercato (sono gli stessi), sono tornati a parlare con Giorgio Furlani e il Milan.

Al momento la trattativa non è certo calda, ma la voglia di Italia di Hermoso può fare la differenza. Il giocatore in queste settimane è stato proposto praticamente a tutte le big della Serie A. E’ stata un’idea della Juventus e poi anche dell’Inter. Beppe Marotta e Piero Ausilio lo porterebbero velocemente ad Appiano Gentile, ma Oaktree è di un’altra idea. Gli americani che sono subentrati a Zhang stanno cambiando politica di investimento e sono poco propensi a spendere per giocatori non più giovani.

Calciomercato Milan, riflessioni su Hermoso: Napoli in prima linea

La squadra più vicina a Mario Hermoso è così il Napoli di Antonio Conte. Dopo Marin e Buongiorno, il tecnico ex Tottenham vuole un altro centrale d’esperienza e lo spagnolo appare essere il nome giusto. Serve però che qualcuno faccia le valigie e gli indiziati a salutare sono ovviamente Østigård e Juan Jesus.

Hermoso per trasferirsi in Italia ha abbassato le pretese e si accontenterebbe di un contratto da tre milioni di euro netti a stagione per quattro anni. Non molti soldi ai quali bisognerebbe aggiungere quelli delle commissioni. Il Milan, dunque, riflettendo sapendo che ci sono diverse squadre che ci stanno pensando. Oggi però lo spagnolo è considerato un’alternativa a Pavlovic. Nei prossimi giorni capiremo se il club rossonero riuscirà a trovare l’accordo con il Salisburgo. Al momento c’è distanza con il Milan, che arriva ad una ventina di milioni con i bonus; gli austriaci ne vorrebbero almeno 25 milioni. Presto dunque capiremo se il Diavolo virerà su Hermoso o chiuderà per Pavlovic.