Sciolti i dubbi, andrà in scadenza di contratto: Milan, addio già deciso

Il Milan ha scelto di portare uno dei suoi giocatori più esperti a scadenza di contratto e di dargli il ben servito senza rinnovo: sarà libero a parametro zero

Le strategie del club rossonero sono chiare anche per il futuro, con un progressivo svecchiamento della rosa e un abbassamento del monte ingaggi relativo agli ultra trentenni. Fonseca non lo ritiene più indispensabile alla causa.

Il Milan di Fonseca sta pian piano vedendo la luce. L’allenatore portoghese ha rappresentato una scelta in controtendenza con quelle che erano le aspettative dei tifosi. Dopo l’addio di Pioli ci si attendeva un nome più altisonante per la panchina dei rossoneri, mentre Jerry Cardinale ha voluto mantenere un profilo per certi versi basso, con un tecnico molto apprezzato nei modi e nelle idee ma che non presenta un pedigree di primissimo livello. L’esperienza alla Roma si è conclusa in modo piuttosto negativo, con i 6 cambi e la gara persa a tavolino contro lo Spezia in Coppa Italia, ma anche con una semifinale di Europa League conquistata.

Addio al Milan, andrà in scadenza di contratto nel 2025

A Milanello sono convinti che con il giusto supporto da parte della società, Fonseca possa dire la sua, soprattutto costruire una squadra propositiva e dominante, come nel Dna del Diavolo. Il mercato per ora ha portato in dote l’accordo con Alvaro Morata, che andrà a prendere il posto di Giroud e diversi interessamenti per altre punte di livello. L’ex tecnico del Lille vuole anche una riserva più affidabile di Jovic e per questo si stanno facendo i nomi di Abraham e Füllkrug.

Per quanto riguarda i piani futuri del Milan c’è comunque l’idea di svecchiare la rosa e di investire sui giovani. Profili come Camarda saranno al centro del nuovo progetto e andranno ad affiancare i nomi più esperti. In quest’ottica chi ne farà le spese è ad esempio Alessandro Florenzi, terzino destro classe ’91 che dal 2021 veste la maglia rossonera. Arrivato dalla Roma, l’ex giocatore della Nazionale ha totalizzato 76 presenze e 3 gol con la maglia del Diavolo, diventando una discreta alternative a Davide Calabria.

I rapporti tra lui e Fonseca non sono idilliaci, visto che proprio sotto la gestione del portoghese Florenzi lasciò la Roma, andando in prestito al Valencia prima e al PSG poi. Il suo contratto con il Milan è in scadenza a giugno 2025 e non verrà rinnovato. Sul lato destro Fonseca punterà su Kalulu e ovviamente sul capitano, mentre per l’ex giallorosso non sembra esserci molto spazio. Il suo contratto da 3 milioni netti non è da poco e rientrerà in quei tagli previsti per il futuro, con l’idea di puntare su qualche giovane di prospettiva e di maggiore qualità.