Ufficialità imminente: la decisione è clamorosa, tifosi spiazzati

Ora è davvero ufficiale. Il giocatore è pronto a vivere una nuova esperienza, che lo porterà a firmare un contratto pluriennale

Ora non ci sono più dubbi la sua avventura calcistica proseguirà altrove. E’ atteso l’annuncio ufficiale di una decisione che tutti in realtà aveva già capito. Il centrocampista così è pronto a cambiare e a vivere una nuova esperienza, firmando un contratto davvero ricco.

Che il Milan sia pronto a cambiare volto alla propria mediana non è certo una sorpresa e proprio questo giocatore può essere una dei volti nuovi. Ma andiamo con ordine, partendo dalle possibili cessioni. Oggi al Milan escludere l’addio di qualcuno è davvero complicato: a parte Tiijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek, gli altri elementi possono fare le valigie. Può farle Ismael Bennacer, che piace tanto in Arabia Saudita e che può dire addio al Milan per una cifra vicina a quelli della clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Può salutare la compagnia, anche se al momento è poco propenso, anche Yacine Adli. Come per l’algerino attenzione alla pista araba, oltre a quella francese. In Ligue 1, infatti, continuano ad essere particolarmente ammirato. Non si può escludere, infine, la partenza anche di Tommaso Pobega, ma servono una quindicina di milioni. Attenzione soprattutto ai club italiani di metà classifica come la Fiorentina o il Torino. Difficile, invece, che lascia dopo una sola stagione Musah: nonostante un’annata complicata, infatti, il Milan ha voglia di puntare su di lui ed è convinto che possa esplodere sotto la gestione Paulo Fonseca.

Calciomercato Milan, non solo Fofana: il sogno Rabiot non è svanito

Adrien Rabiot continua ad essere sul taccuino di Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic. Il francese – come scritto sopra – è pronto a vivere ufficialmente una nuova avventura. Queste sono le ore dell’annuncio della separazione definitiva dalla Juventus.

Una Juventus, che aveva creduto di poter continuare con lui nonostante la scadenza del contratto. L’offerta da 7,5 milioni di euro netti a stagione era ritenuta importante, ma Rabiot ha preferito fare altre scelte. Nei prossimi giorni capiremo quale: la tentazione Milan resiste, ma è più facile che vada al Real Madrid o in Premier League. Gli obiettivi concreti per la mediana rossonera sono così altri e Fofana di cui si parla tanto resta un profilo a cui guardare, ma serve raggiungere l’accordo con il Monaco che al momento chiede tanto.