Camarda inarrestabile: non solo Milan Futuro, merita spazio anche in Serie A

Camarda sta brillando anche all’Europeo Under 19: potrebbe trovare spazio non solo in Serie durante la stagione 2024/2025.

Il Milan ha in casa uno dei giovanissimi talenti più promettenti d’Italia, Francesco Camarda. Si parla di lui da un po’ di anni, ma il club ha sempre cercato di proteggerlo. Ha solo 16 anni, compiuti nel marzo scorso.

La società è riuscita a fargli firmare il suo primo contratto da professionista, “blindandolo” almeno fino a giugno 2027. Trattativa non semplice, però il ragazzo ha sempre voluto rimanere in maglia rossonera e questo ha fatto la differenza. Alcune squadre europee importanti avevano cercato di tentarlo e persuaderlo a lasciare Milano, missione fallita. Il Diavolo continuerà a goderselo, seguendone con attenzione la crescita e cercando di gestirlo sempre nel modo migliore. Ha il potenziale per diventare un top player in futuro.

Camarda show con l’Italia

In questo momento Camarda è impegnato in Irlanda del Nord per l’Europeo Under 19. Dopo aver vinto quello Under 17 da protagonista (4 gol in 5 partite, 2 nella finale contro il Portogallo, e migliore giocatore del torneo), vuole lasciare la sua impronta anche contro colleghi più grandi. E giovedì ci è riuscito: partito titolare contro i padroni di casa, ha realizzato una doppietta nel 3-0 degli azzurrini guidati da Bernardo Corradi.

Nella vittoria contro l’Irlanda del Nord ha messo il suo sigillo anche Kevin Zeroli, altro calciatore di proprietà del Milan. Proprio lui al 15′ ha portato in vantaggio l’Italia Under 19 con una girata di destro al volo che non ha lasciato scampo al portiere. Camarda ha fatto 2-0 nel secondo minuto di recupero del primo tempo colpendo di destro da posizione defilata dopo l’errore di un avversario. Al 48′ il 3-0 con tiro facile a pochi metri dalla porta sul preciso assist dalla destra di Vittorio Magni, anche lui del Milan.

Il successo consente alla squadra di Corradi di ottenere matematicamente il primo posto nel girone B e anche la qualificazione alle semifinali dell’Europeo. Camarda è uscito al 71′, sostituito dal rossonero Diego Sia. Certamente è un’arma in più per il ct, che nella prima partita vinta contro la Norvegia aveva schierato titolare il classe 2005 Tommaso Ebone (Bologna).

Francesco sta giocando sotto età, come gli è già capitato nel settore giovanile rossonero e come gli succederà anche nella prossima stagione giocando con Milan Futuro. La Serie C può essere un’ottima palestra per la sua crescita, ma Paulo Fonseca lo terrà in considerazione anche per la Prima Squadra se ci sarà bisogno di lui.

Dopo l’ingaggio di Alvaro Morata, il club prenderà un altro attaccante (il nome forte è Niclas Füllkrug), però non è escluso che Camarda possa trovare qualche spazio nel corso della stagione. Molto dipenderà dal suo rendimento con Milan Futuro e anche da quello degli attaccanti della Prima Squadra. La società non vuole mettergli troppe pressioni addosso, gestire efficacemente dei talenti così giovani è fondamentale per vederli un giorno sbocciare a livelli importanti.