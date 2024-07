Chiuso al PSG: mega affare per il Milan

Il Milan potrebbe virare su un calciatore che non è centrale nei piani del Paris St. Germain. Occasione di mercato da non sottovalutare.

Superata la metà di agosto, il Milan ancora attende i primi colpi ufficiali. L’unico ormai ad un passo dalla chiusura sembra essere l’ingaggio di Alvaro Morata, il centravanti spagnolo dell’Atletico Madrid che ha detto di sì ai rossoneri, i quali sono pronti a pagare i 13 milioni di euro di clausola rescissoria.

Ma c’è ancora molto da fare in casa rossonera. Ibrahimovic e compagni devono regalare a Paulo Fonseca almeno altri 2-3 innesti di primo livello, per rendere la rosa più competitiva che mai. In particolare occhio ai movimenti a centrocampo, dove non è escluso che qualcuno degli attuali componenti possa partire. Da ricordare le proposte arabe per Bennacer e le voci di addio per Pobega e Saelemaekers.

Proprio riguardo alla linea mediana, il Milan potrebbe sfruttare una grande occasione di mercato in arrivo dalla Ligue 1. Oltre al colpo Youssuf Fofana, centrocampista del Monaco sempre più nel mirino, spunta un’opportunità direttamente dal Paris St. Germain, la ricca formazione campione di Francia che ha tanti elementi in esubero dalla rosa.

Luis Enrique lo snobba: ipotesi Milan per il centrocampista

In questo periodo estivo, il PSG dovrà fare delle scelte e dei tagli secondo i gusti del tecnico Luis Enrique. La partenza di Mbappé in direzione Real Madrid richiede nuovi innesti importanti per la società parigina, ma prima vanno sistemati alcuni elementi che vengono considerati ‘di troppo’.

L’occasione, buona anche per il Milan, si chiama Carlos Soler. Ovvero il centrocampista tecnico e di qualità in forza al PSG dal 2022. Ingaggiato dal Valencia, lo spagnolo classe ’97 non è mai stato utilizzato con grande continuità: nell’ultima stagione ha disputato 28 presenze in tutte le competizioni, quasi sempre da subentrato e con una media di 45 minuti a partita massimo.

Proprio per via di questo minutaggio ridotto e poco da protagonista, Soler ha anche perso il posto in Nazionale maggiore. Infatti il 27enne non ha fatto parte della spedizione spagnola, vincitrice ad Euro 2024, dopo essere invece convocato due anni fa ai Mondiali in Qatar.

Un centrocampista dinamico e di qualità, che sa giocare in mediana, sulla trequarti o anche da esterno offensivo. Un’idea per i rossoneri che non dispiace affatto, visto che mister Fonseca ha chiesto rinforzi dai piedi buoni per sviluppare il suo gioco moderno e all’attacco. Soler potrebbe anche partire con la formula del prestito con diritto di riscatto, con il via libera di Luis Enrique. Occhio però all’ipotesi spagnola. Soler potrebbe essere maggiormente tentato di tornare in patria, visto che diversi club della Liga seguono con interesse la sua situazione. Nelle prossime settimane arriverà l’inevitabile decisione dell’ex Valencia.