Conte prova la beffa: scambio per soffiarlo al Milan

Il nuovo allenatore del Napoli fa di tutto pur di rovinare i piani del Diavolo: possibile scambio per impedire al Milan di arrivare al talento

Il calciomercato si infiamma sempre più a un mese esatto dall’inizio del nuovo campionato. Un nuovo campionato in cui squadre come Milan e Napoli intendono tornare protagoniste dopo un anno buio come quello precedente.

L’anno scorso è andata peggio agli azzurri, non a caso hanno scelto Antonio Conte per ripartire nel migliore dei modi e sognare un ritorno immediato ai vertici del calcio italiano; i rossoneri invece hanno optato per la carta Paulo Fonseca, un tecnico che conosce molto bene il nostro calcio.

Fondamentale saranno le prossime mosse dei due club: nelle ultime ore, il Napoli si starebbe muovendo per impedire al Milan di mettere le mani sul serbo Lazar Samardzic, talento dell’Udinese oramai in uscita dal club dei Pozzo.

Milan su Samardzic, ma Napoli in agguato

Il destino di Samardzic non è ancora chiaro, eppure parliamo di un talento cristallino che negli ultimi due anni ha avuto diverse opportunità di lasciare Udine. Prima in direzione Inter: nell’estate 2023 fu vicinissimo ai nerazzurri, era praticamente tutto fatto, poi diverse incomprensioni tra entourage e società hanno portato alla non conclusione della trattativa. Lo scorso gennaio fu invece il Napoli a tentare, invano, di strapparlo ai friulani.

Ora il serbo di origini tedesche ha intenzione di lasciare sul serio il Friuli dopo tre anni molto positivi: il Milan, come riportano diverse fonti, avrebbe individuato in Samardzic l’alternativa a Fofana. Il serbo ha un prezzo di 20/25 milioni, i bianconeri non faranno di certo resistenza pur di non cederlo.

Tuttavia, questo potenziale affare potrebbe essere reso più complicato dall’inserimento di Antonio Conte, che per il suo Napoli chiede calciatori di qualità per ripartire la prossima stagione. La pista Samardzic, dopo l’addio di Zielinski verso l’Inter, ora assume sembianze più concrete, ma prima ci sarà da abbattere la concorrenza rossonera che pare piuttosto decisa. Il Napoli potrebbe giocare le carte Ostigard e Natan, ma esse potrebbero non bastare.

È arrivato il momento di una nuova esperienza per un calciatore di indubbie qualità e molto esperto nonostante l’età giovanissima. Samardzic potrebbe essere una grande idea di mercato sia per il Napoli che per il Milan: in questo momento i rossoneri sono avanti, ma gli azzurri, soprattutto se dovessero vendere Osimhen nelle prossime ore, avrebbero un vantaggio monetario non indifferente.