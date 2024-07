Il pupillo di Pioli vuole andarsene dal Milan: è bufera rossonera

Uno dei fedelissimi di Stefano Pioli potrebbe andare via per la giusta cifra: la pista araba sta prendendo quota

Paulo Fonseca non pensa al mercato non essendo di sua competenza. Sta lavorando indubbiamente assieme ai dirigenti Furlani e Moncada, ma la sua responsabilità è quella di migliorare tatticamente un collettivo che l’anno scorso ha mostrato notevoli carenze.

Non a caso si rincorrono sui social diversi video in cui il portoghese si impegna a dare indicazioni ai ragazzi presenti in rosa. In attesa del ritorno dei nazionali reduci da Euro 2024, tra cui il nuovo acquisto Alvaro Morata, non può fare altro. Difesa e centrocampo stanno assumendo un’importanza cruciale all’interno del progetto diretto dal portoghese: questi ultimi due reparti dovranno essere migliorati per permettere alla squadra di compiere un grande salto di qualità.

Di questo progetto potrebbe non farne più parte uno come Ismael Bennacer, pilastro del Milan campione d’Italia due anni fa. Le richieste dall’estero sono sempre più numerose, e lui forse si sta rendendo conto di non essere più il fulcro del centrocampo rossonero.

Milan, Saudi Pro League sulle tracce di Bennacer

Le voci che parlano di un imminente addio del centrocampista sono note ai tifosi dallo scorso gennaio, ossia da quando il calciatore giocava con la sua Algeria la Coppa d’Africa. Il suo mancato utilizzo nei mesi di gennaio e febbraio sollevò parecchi dubbi all’interno della dirigenza. Da lì in poi il Diavolo ha cominciato a pensare a un futuro senza il centrocampista classe ’97.

La richiesta dei rossoneri – circa 50 milioni di euro trattabili – ha spaventato un po’ tutti e ha impedito ai club europei di mettere mano al portafoglio. Però, con l’inizio del mercato della Saudi Pro League, cominciato ufficialmente poche ore fa, tutto potrebbe cambiare.

Non a caso, fonti saudite parlano già di offerte concrete nei confronti di Bennacer, che avrebbe dato la sua disponibilità a lasciare la Serie A e il Milan. Al momento, non si è arrivati allo snodo cruciale, ma le prossime ore potrebbero essere decisive. Con i club del Golfo che non si farebbero problemi a tirare fuori i 50 milioni di euro che servirebbero per convincere il Milan a cedere l’ex Empoli. Bennacer, da parte sua, si sarebbe convinto di non voler più far parte del progetto rossonero: i tifosi sperano di no, conoscendo il suo grande talento, ma la pista saudita sta diventando sempre più concreta.