Il senatore della Juve se ne va: passa alla rivale storica

Tanti cambiamenti nella Juventus, addii storici in vista per i bianconeri: un passaggio a sorpresa alla rivale

Per tornare a vincere, o almeno per provarci, la Juventus ha optato per un cambiamento epocale. I bianconeri stanno stravolgendo del tutto la loro fisionomia, a iniziare dalle strategie societarie per puntare a grandi successi in campo. Così si spiega il nuovo corso con il direttore tecnico Giuntoli al timone.

Dopo le vicende controverse degli ultimi anni, occorre fare grande attenzione al bilancio economico e, al tempo stesso, sfruttare la necessità di doversi affidare ad altro tipo di giocatori. Dunque, spazio a nuove idee, a cominciare dalla panchina con Thiago Motta e a energie fresche nel gruppo, con calciatori che non saranno top player ma che possono essere funzionali a un gioco più ricercato e moderno e ugualmente qualitativamente all’altezza.

E’ un mercato che ha già detto molto, della nuova Juventus, con i primi tre innesti fondamentali di Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram. Cui nei piani della società ne seguiranno certamente altri, che però dovranno passare attraverso una folta campagna cessioni.

In entrata e in uscita, sono già numerose le operazioni piazzate da Giuntoli, ma occorre intensificare il tutto. Per fare spazio nella rosa e nel monte ingaggi, saranno diversi i big a lasciare Torino. Per uno di loro, si prevede una nuova avventura in Serie A, presso una rivale storica.

Mezza Serie A pazza di Szczesny: ecco la destinazione del polacco

Con la valigia in mano già da un po’, Wojciech Szczesny. Il portiere polacco è giunto a fine ciclo e l’arrivo di Di Gregorio è una conferma. A un anno dalla scadenza del suo contratto, la Juventus vuole liberarsi quanto prima del suo pesante ingaggio e anche provare a monetizzare un minimo dalla sua cessione.

L’estremo difensore ha di sicuro tanti estimatori e può fare comodo a squadre ambiziose. Per il momento, però, è ancora a Torino, con la cessione all’Al Nassr saltata quando sembrava in dirittura d’arrivo. A questo punto, si cerca una soluzione nel nostro campionato.

Si è vociferato molto dell’ipotesi Monza, negli ultimi giorni è spuntata anche una suggestione legata al Napoli. Ma occhio alla Fiorentina, che in questa fase ha aperti diversi dialoghi con i bianconeri. Da Torino è già arrivato Kean, sono state chieste informazioni per Locatelli con la Juve che a sua volta le ha chieste per Kayode. Ora, anche il portiere polacco potrebbe finire nell’asse con i viola, ipotizzando la corresponsione di un indennizzo simbolico alla Juventus per poter poi, da parte del club toscano, avere maggior margine di manovra per l’ingaggio dell’estremo difensore.