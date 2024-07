Milan, ha svuotato l’armadietto: manca solo l’ufficialità dell’addio

Il Milan di Fonseca continua la preparazione a Milanello. Intanto sembra davvero vicina una cessione. Le ultime sulla trattativa

Si avvicina il debutto stagionale del Milan di Fonseca atteso dal Rapid Vienna nell’amichevole di sabato 20 Luglio. Un esordio che i rossoneri affronteranno con una formazione largamente incompleta, a causa dell’assenza dei tanti nazionali che devono ancora aggregarsi dopo la partecipazione a Euro 2024 e Copa America.

Milan che presto accoglierà Alvaro Morata a Milanello. Il blitz di Giorgio Furlani a Madrid è stato decisivo per chiudere la trattativa con il pagamento della clausola all’Atletico. Il nuovo attaccante rossonero ha già svolto le visite mediche e si unirà ai nuovi compagni di squadra a inizio Agosto. Il Milan vorrebbe affiancargli un altro attaccante. Al momento, il favorito è Fullkrug. Contatti proficui tra i rossoneri e l’entourage dell’attaccante tedesco per il quale il Borussia Dortmund chiede almeno 15 milioni.

Se Morata torna in Serie A dalla Liga, un calciatore del Milan si appresta a compiere il percorso opposto. Anche per lui si tratta di un ritorno in un campionato nel quale ha appena militato.

Milan, cessione vicina: lo attende un club di Liga

Il Milan è vicino a un’altra cessione per Luka Romero. L’attaccante argentino è a un passo dal trasferimento all’Alaves che pare abbia superato la concorrenza del Las Palmas. Ancora una volta, Romero dovrebbe essere ceduto a titolo temporaneo come avvenuto lo scorso gennaio quando è passato all’Almeria, compagine poi retrocessa in Segunda Division.

Discreta la parte di stagione disputata da Romero con il club biancorosso con il quale ha totalizzato 13 presenze e 3 gol, di cui due segnati all’Atletico Madrid. Uno score interessante che ha convinto altri club di Liga a puntare su di lui. Alla fine – come conferma anche Relevo – a spuntarla è stato l’Alaves, reduce da un buon campionato concluso al decimo posto, ben lontano dalla zona retrocessione.

Romero non sarà l’unica cessione per il Milan che cerca una nuova destinazione per Colombo (conteso da Empoli e Torino), Maldini (anche se per lui non si esclude un rinnovo a sorpresa), Saelemakers (cercato dal Leicester neo promosso in Premier League), Origi e Ballo Touré, quest’ultimi per ora aggregati al Milan Futuro.

I rossoneri valuteranno eventuali offerte anche per Pobega e Adli. La cessione di uno dei due potrebbe favorire l’arrivo di Lazar Samardzic. Confermato l’interessamento del Milan per il fantasista dell’Udinese. Previsti nuovi contatti con il padre-agente per poi aprire, eventualmente, una trattativa con il club friulano.