@ML – Retroscena De Ketealere: ancora in prestito, tutti i dettagli

Ecco il retroscena sull’attaccante belga, destinato a diventare un giocatore dell’Atalanta. Facciamo chiarezza sulla sua situazione

Era lo scorso giugno quando il Milan con un comunicato ufficiale, apparso sul proprio sito ufficiale, annunciava l’accordo con l’Atalanta per De Ketelaere: “AC Milan comunica che il diritto alle prestazioni sportive di Charles De Ketelaere è interamente di proprietà di Atalanta BC”

Anche i bergamaschi il 15 giugno comunicavano ai propri tifosi e al mondo intero che De Ketelaere fosse tutto nerazzurro. Un messaggio chiaro che non lasciava alcun dubbio sul riscatto da parte dell’Atalanta, ma anche i nerazzurri precisavano nella nota “che il diritto alle prestazioni sportive di Charles De Ketelaere è interamente di proprietà del Club nerazzurro”.

Un capitolo, dunque, chiuso quello di Charles De Ketelaere, che dopo una stagione alquanto positiva, con quattordici reti e undici assist in cinquanta partite disputate, rimaneva all’Atalanta. Ma stamani sia il Corriere della Sera che La Gazzetta dello Sport hanno fatto chiarezza sull’acquisto del belga da parte dell’Atalanta.

Di fatto, in maniera formale, Charled De Ketelaere è ancora un giocatore del Milan, ma ben presto diventerà nerazzurro a tutti gli effetti. Sì perché l’ex Club Brugge è rimasto all’Atalanta con un nuovo prestito con diritto di riscatto. Un riscatto che diversamente da quanto concordato lo scorso anno arriverà a condizioni davvero certe.

Calciomercato Milan, De Ketelaere all’Atalanta: la veritĂ sull’accordo

Si tratta dunque del classico obbligo di riscatto mascherato che permetterĂ ad entrambe le societĂ di mettere a bilancio questa operazione nella prossima stagione.

Anche il Milan trarrĂ vantaggio da tutto ciò visto che nel frattempo verrĂ ammortizzato ancor di piĂą il cartellino di De Ketelaere e la plusvalenza sarĂ piĂą importante. Per diventare un giocatore dell’Atalanta, all’attaccante basterĂ che dal primo febbraio – a conclusione del mercato invernale – faccia un minuto o che i bergamaschi conquistino un punto.

Le cifre dell’accordo non sono dunque cambiate. Il Milan, lo ricordiamo, acquistò Charles De Ketelaere per una cifra complessiva di 35 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, e incasserĂ dall’Atalanta qualcosa meno. I bergamaschi hanno prelevato il giocatore in prestito la scorsa estate per tre milioni di euro e sono pronti ad esercitare il riscatto a ventidue milioni piĂą bonus. I bonus possibili sono quattro, ma dovrebbero maturarne due. Per una cifra complessiva di 27 milioni di euro. Una volta per tutte, dunque, va in archivio la vicenda Charles De Ketelaere, dopo questo piccolo giallo.