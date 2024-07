Palmares Morata, cosa ha vinto il nuovo attaccante del Milan

Morata ha vinto tanti trofei in carriera, solo con l’Atletico Madrid non ne ha alzato nessuno. Al Milan può portare mentalità vincente.

Il club rossonero ha definito il suo primo acquisto per la stagione 2024/2025: è Alvaro Morata, attaccante che a ottobre compirà 32 anni. Un giocatore che vanta esperienze importanti, incluse quattro stagioni in Italia con la maglia della Juventus.

Com’è noto, il Milan pagherà i 13 milioni di euro previsti dalla clausola di risoluzione presente nel contratto che legava il centravanti all’Atletico Madrid. Per lui contratto di quattro anni con opzione per un prolungamento annuale. Lo stipendio dovrebbe aggirarsi sui 4,5-5 milioni netti a stagione. La dirigenza milanista ha totale fiducia in lui e per questo ha accettato di firmare un accordo di lunga durata, invece del triennale di cui si vociferava inizialmente.

Milan, quanti trofei nella bacheca di Morata

Partito Olivier Giroud, a Milanello serviva un altro attaccante esperto e che sapesse il significato della parola “vincere”. Nei tre anni e mezzo all’Atletico Madrid non ha alzato trofei, ma nelle altre esperienze professionali ha invece avuto tale possibilità.

Tralasciando le vittorie in ambito giovanile, le prime coppe sono arrivate con il Real Madrid. Tra il 2010 e il 2014 ha vinto una Liga, due Coppa di Spagna, una Supercoppa Spagnola e una Champions League. Successivamente si è trasferito alla Juventus, conseguendo i seguenti successi: due Scudetti e due Coppa Italia. Il Real Madrid nel 2016 ha esercitato il diritto di recompra e lo ha riportato in Spagna: con i blancos si è aggiudicato una Liga, una Champions League, una Supercoppa UEFA e un Mondiale per Club.

Nel 2017 ha firmato con il Chelsea, che ha investito la bellezza di 66 milioni per portarlo a Londra. Con la maglia dei Blues ha vinto una Coppa d’Inghilterra. A gennaio 2019 ha fatto rientro in Spagna, indossando la maglia dell’Atletico Madrid e con i Colchoneros non ha alzato trofei. A settembre 2020 altro ritorno, in Italia alla Juventus. Nei due anni di prestito ha conquistato una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. I bianconeri non hanno esercitato il diritto di riscatto e Morata ha fatto rientro a Madrid.

Un totale di sedici trofei con squadre di club, a cui aggiungere anche i due vinti con la nazionale maggiore della Spagna: una Nations League e un Europeo. Con la maglia delle Furie Rosse si era imposto pure all’Europeo Under 21 all’ Under 19 (due volte). Una bacheca molto ricca quella del nuovo attaccante del Milan.