Un altro bomber con Morata: Ibra lo riporta a Milano

Il Milan è alla ricerca di un’altra punta d’area di rigore che possa dare il cambio ad Alvaro Morata. Resiste un’idea di cui si parla poco

Alvaro Morata è stato il primo grande colpo del calciomercato del Milan. Il club rossonero è riuscito a mettere le mani su colui che raccoglierà l’eredità di Olivier Giroud, dentro e fuori dal campo. Il Diavolo ha così fatto un investimento importante per strappare il calciatore all’Atletico Madrid: oltre ai 15 milioni di euro della clausola rescissoria, il Milan garantirà, infatti, per almeno quattro stagioni (c’è anche un’opzione per il quinto anno) un contratto da circa cinque milioni di euro netti.

Alvaro Morata sarà colui che andrà a completare il tridente offensivo insieme a Rafa Leao e Christian Pulisic, ma allo stesso tempo sarà guida dei giovani rossoneri, un punto di riferimento nello spogliatoio. Ma il capitano delle Furie Rosse non sarà l’unico attaccante che Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic metteranno a disposizione di Paulo Fonseca. Non è un segreto d’altronde che il Milan abbia intensificato i contatti per portare a Milano Fullkrug. Il tedesco ha aperto ai rossoneri, ma bisognerà capire quale sarà il prezzo che ne farà il Borussia Dortmund, che nel frattempo ha messo le mani su Guirassy. E’ possibile che i tedeschi decidano di farlo partire per 15-20 milioni di euro.

Ma Fullkfug, che certamente sta guadagnando posizioni, non è l’unico nella lista della dirigenza del Diavolo. Tra i giocatori seguiti c’è anche Tammy Abraham, ma la Roma vorrebbe cedere il giocatore solamente attraverso un’offerta economica sui venti milioni. Di parere diverso è il Milan che vorrebbe inserire delle contropartite tecniche nella trattativa.

Calciomercato Milan, Lukaku idea ancora viva

Al momento, dunque, l’affare non è decollato, come quello che potrebbe portare in Italia Depay. I rossoneri la considerano una possibilità da cogliere ma più avanti.

Attenzione, inoltre, ad un’altra pista che non è tramontata del tutto quella che porterebbe a Romelu Lukaku. Il Milan continua a tenere d’occhio la situazione legata al giocatore belga: sa che è un affare che può decollare solo negli ultimi giorni a prezzi di saldo se il Chelsea non dovesse averlo ancora venduto. Il Diavolo è chiaramente consapevole del fatto che in prima linea c’è il Napoli, ma gli azzurri hanno bisogno di cedere Osimhen prima di affondare il colpo per Lukaku. Se l’ex Roma dovesse essere ancora disponibile, dunque, potrebbe tornare di moda