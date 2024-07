Doppio colpo ad un passo: il Milan sta per chiudere

Il Milan è pronto a mettere a segno un doppio colpo, che andrà a colmare le lacune della rosa. Paulo Fonseca e i tifosi possono esultare

Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità di Alvaro Morata, che di fatto ha sbloccato il calciomercato del Milan. Il centravanti era la priorità e così si è deciso di affondare sullo spagnolo dopo che le trattativa per Joshua Zirkzee si è prima arenata sullo scoglio delle commissioni, prima di affondare definitivamente.

I tifosi con l’arrivo del capitano delle Furie Rosse sono certamente più sereni, allo stesso tempo lo sono anche Paulo Fonseca e la dirigenza che ha colmato la prima lacuna, la più importante. L’addio di Olivier Giroud era un vuoto da dover colmare il prima possibile. Morata lo andrà a fare in toto, sia dentro che fuori dal campo. I gol non mancheranno di certo, ma darà una mano a Rafa Leao, Christian Pulisic e Samu Chukwueze a farne di più. E poi sarà un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio.

Calciomercato Milan, si chiude per Fofana e Pavlovic

Le altre due lacune, un po’ meno importanti, ma ugualmente fondamentali sono quelle legate al difensore e al centrocampista. Il Milan, come è noto, necessità di un centrale di piede mancino, che in rosa, ormai non è presente davvero da anni, e di un mediano che possa dare una mano alla difesa ed equilibrio alla squadra.

Così i prossimi giorni sono diventati quelli degli affondi decisivi per Fofana e Pavlovic. Il Milan, come vi stiamo raccontando da tempo, ha incassato il sì sia del francese, che andrà a percepire sui 2,5/3 milioni di euro netti a stagione, che del difensore serbo, che invece guadagnerà 1,6-1,8 milioni di euro netti a stagione.

Serve chiaramente il via libera da parte dei club. La trattativa più calda è quella legata al giocatore del Salisburgo. Le parti sono infatti in continuo contatto e sempre più vicine. Si può chiudere attorno ai 20 milioni di euro con i bonus. Per quanto riguarda Fofana, invece, il Monaco era partito da una richiesta iniziale di 30 milioni, troppi per un giocatore che andrà in scadenza fra meno di un anno. Ecco perché anche in questo caso il Diavolo conta di chiudere per una cifra decisamente più bassa, attorno ai 18-20 milioni di euro. Il weekend può aiutarci a capire se la prossima settimana sarà quella decisiva