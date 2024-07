Fonseca ne caccia tre: ceduti entro fine luglio

Ultimissime notizie calciomercato Milan. Ecco gli aggiornamenti sul futuro di 3 rossoneri, che sono finiti ai margini del progetto tecnico di Paulo Fonseca.

Il mercato del Milan entra nel vivo. Sono attese novità nelle prossime ore, con la società che dopo Morata è a lavoro per prendere altri calciatori. Prevista una svolta anche sul fronte delle cessioni, con Paulo Fonseca che ha già determinato il destino di tre rossoneri che non rientrano nei piani tecnici della società. Ecco perché, la dirigenza proverà a concludere le cessioni entro fine luglio.

In casa Milan c’è la necessità di sfoltire la rosa di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese – che in queste settimane di lavoro ha potuto constatare da vicino lo stato di alcuni giocatori – ha già preso una decisione riguardo tre calciatori che sono finiti ai margini del progetto Milan. La decisione è stata condivisa con la proprietà e con la dirigenza, che è a lavoro per trovare una soluzione e cederli entro la fine del mese di luglio.

Calciomercato Milan: tre addii, le ultime

Nessuna speranza di riconferma per questi giocatori, che sono stati bocciati da Paulo Fonseca. Il portoghese, che ha avuto modo di valutarli in questa prima parte di ritiro, ha dato parere negativo. La società è in trattativa per trovare la soluzione migliore per tutti e tre, che sono obiettivi conclamati anche di alcune società di Serie A che sono pronte a sfruttare l’occasione per prenderli ad un prezzo di saldo o ad una condizione favorevole.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, c’è l’intenzione di liberarsi di 2 giovani talenti che in squadra non troveranno posto la prossima stagione. Ecco perché, la società è in contatto per la cessione di Lorenzo Colombo e di Luka Romero: il primo è nel mirino di Empoli e Torino, l’argentino piace sempre in Spagna. Questa volta, infatti, c’è l’Alaves su Romero che potrebbe trasferirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il terzo giocatore del Milan che è finito in lista di sbarco è Alexis Saelemaekers. Il belga, che non è stato riscattato dal Bologna, ha ricevuto degli apprezzamenti da alcune società. La Juventus, per il momento, non si è fatta viva. Il profilo del calciatore, nelle ultime ore, è stato avvicinato al club inglese del Leicester, appena promosso in Premier League.

Da capire le intenzioni del ragazzo e anche del Milan, che questa volta vorrebbe cedere a titolo definitivo Saelemaekers per almeno 10 milioni di euro.