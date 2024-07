Milan, ufficiale Camarda: tutti i dettagli del contratto

Il club rossonero ha ufficializzato la firma di Camarda: blindato il giovane talento cresciuto nel vivaio.

Francesco Camarda rimane al Milan almeno per altri tre anni. Stamattina è arrivato l’atteso annuncio sulla firma del suo contratto.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del club: “AC Milan comunica che Francesco Camarda ha firmato il suo primo contratto da professionista. Francesco, nato a Milano il 10 marzo 2008, è cresciuto nel vivaio rossonero dove è arrivato all’età di 7 anni e si è contraddistinto per le sue qualità tecniche e il numero di gol realizzati nel Settore Giovanile. Continuerà la sua avventura in rossonero con il Milan Futuro e rimarrà legato al Club fino al 30 giugno 2027“.

Camarda tra Milan Futuro e Prima Squadra

Nonostante le interessanti offerte arrivate da squadre estere, Camarda ha sempre avuto la forte volontà di continuare a giocare nel Milan. Ha un legame speciale con i colori rossoneri e non ha mai pensato di abbandonarli, convinto che rimanere rappresenti anche la migliore soluzione per il suo futuro immediato. Conosce l’ambiente ed è sempre stato ben tutelato, cambiare avrebbe potuto essere un rischio.

Milan Futuro, la squadra Under 23 iscritta al girone B di Serie C, è un’ottima opportunità per la sua crescita. Avrà la possibilità di mettersi alla prova in un campionato professionistico contro colleghi più esperti e formati fisicamente. Forse all’inizio non sarà semplice, perché rispetto al campionato Primavera e alle partite con le nazionali giovanili c’è tanta differenza, però Camarda ha il talento per cavarsela a un livello diverso.

Il Milan crede molto in lui e lo ha dimostrato anche formulando una buona offerta economica per un ragazzo ancora minorenne. Stando alle indiscrezioni, mai smentite, il contratto prevede uno stipendio da circa 800 mila euro a stagione. Niente male per un 16enne, che ovviamente non può adagiarsi sugli allori e dovrà lavorare sodo per diventare un grande giocatore.

In questi giorni ha fatto nuovamente parlare di sé per la doppietta realizzata in Italia-Irlanda del Nord 3-0 all’Europeo Under 19. Dopo essere stato protagonista dell’Europeo Under 17, vinto proprio dalla nazionale azzurra e con lui nominato migliore calciatore del torneo, ora ha tutte le intenzioni di ripetersi. Pur giocando sotto età contro colleghi con degli anni in più, sta facendo vedere di poter incidere. Il commissario tecnico Bernardo Corradi ha un’arma importante da utilizzare per cercare di vincere.