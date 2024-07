@ML – Colpo Milan, è una perfetta riserva: i dettagli

Un calciatore accostato spesso al club rossonero potrebbe essere un buon rincalzo: ce ne ha parlato Roberto Brambilla in una intervista.

Dopo l’ingaggio di Alvaro Morata, il calciomercato in entrata del Milan potrebbe subire un’accelerazione. La società sta provando a chiudere altri due colpi: Strahinja Pavlovic e Youssouf Fofana.

Con entrambi c’è già un accordo sul contratto, ma il più vicino sembra essere il 23enne difensore serbo. Il Salisburgo era partito da una richiesta di circa 25 milioni di euro, ma si potrebbe a chiudere a 20-22 (bonus compresi). Sarà lui il nuovo centrale di Paulo Fonseca? Molto probabilmente sì. Mancino, forte fisicamente, abile nel gioco aereo, con ottimo senso della posizione, bravo negli anticipi e anche discreto anche palla al piede. Sembra avere tutte le caratteristiche che servono per fare bene.

Milan, l’alternativa a Pavlovic

Il Milan è fiducioso di riuscire ad assicurarsi Pavlovic e spera di chiudere positivamente la trattativa entro il weekend. Salvo sorprese, sarà lui l’innesto per la retroguardia di Fonseca. Nelle scorse settimane si era parlato più volte anche di un altro difensore centrale mancino, però è stato messo in standby.

Ci riferiamo a Diogo Leite, 25enne portoghese in forza all’Union Berlino. Il club rossonero ha chiesto informazioni e non sembra essere andato oltre. Il prezzo è fissato a circa 18 milioni di euro. Anche di lui abbiamo parlato nell’intervista con il giornalista Roberto Brambilla, esperto di Bundesliga: “Ha margini di miglioramento, può essere un profilo interessante. Sarei curioso di vederlo al Milan, ha delle prospettive e lo hanno cercato altre squadre della Bundesliga. Leite può crescere ancora, bisogna vedere quali caratteristiche vuole Fonseca e che livello di difensore cerca il Milan. Diogo ha buone doti fisiche, tecnicamente educato e se la cava palla al piede. Non è un regista difensivo, però in impostazione può fare bene. L’Union giocava meglio senza palla che con la palla, classica squadra da aggressione e ripartenza. Non so se oggi possa essere pronto per giocare titolare nel Milan, però ci può stare in squadra“.

L’ex Porto è un centrale con del potenziale, anche se magari non ancora pronto per essere una prima scelta nella difesa rossonera. In questo momento è Pavlovic l’obiettivo numero 1 nel ruolo. Per Leite si è parlato anche del Bologna, che probabilmente venderà Riccardo Calafiori all’Arsenal. Vedremo se approderà in Serie A nel corso della finestra estiva del calciomercato.