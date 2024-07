@ML – Doppia esclusione, segnale inequivocabile: addio Milan

Due calciatori sono pronti a lasciare Milanello, ormai è fatta: ecco l’indizio che conferma la loro partenza imminente.

Per il Milan è importante riuscire a effettuare delle cessioni che consentano di snellire la squadra e lasciare agli ordini di Paulo Fonseca solo quei giocatori che rientrano nel progetto 2024/2025. La società sta cercando di accelerare anche su questo fronte, oltre che su quello della campagna acquisti.

Nei giorni scorsi c’è stato il trasferimento di Devis Vasquez a Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a un milione di euro. Stessa destinazione è prevista anche per Lorenzo Colombo, che però andrà in Toscana in prestito secco. In attesa che l’operazione venga chiusa definitivamente, l’attaccante è partito per l’Austria assieme al resto del gruppo per disputare l’amichevole contro il Rapid Vienna. Probabilmente, all’inizio della prossima settimana andrà a Empoli.

Rapid Vienna-Milan, assenti due calciatori: il motivo

Per la trasferta a Vienna non sono stati convocati tutti gli elementi che in questi giorni hanno lavorato a Milanello sotto la guida di mister Fonseca. Due sono rimasti in Italia, pronti comunque per lasciarla e iniziare una nuova esperienza professionale.

Ci riferiamo a Jan-Carlo Simic e a Luka Romero. Il 19enne difensore serbo andrà a giocare nell’Anderlecht, che ha trovato l’accordo anche con il Milan: 3 milioni di euro per il cartellino più una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Contratto fino a giugno 2028. Quello con il club rossonero scadeva nel 2025 e in questi mesi non c’è stato modo di trovare un’intesa per prolungarlo.

Non c’è stato solo un problema economico, ma anche progettuale: Simic non voleva giocare in Serie C con Milan Futuro, voleva mettersi subito alla prova in una Prima Squadra in un campionato di prima divisione. Con Fonseca non poteva avere garanzie in questo senso. Un peccato perderlo, solo il tempo dirà se Jan-Carlo avrà fatto la scelta giusta per la sua crescita e se il Diavolo dovrà “pentirsi” di non essere riuscito a rinnovargli il contratto.

Per quanto riguarda Romero, c’è intesa totale per il suo passaggio all’Alaves in prestito con diritto di riscatto. Il prezzo finale concordato dovrebbe aggirarsi sui 7 milioni. L’esterno offensivo argentino ha già giocato in Spagna con il Maiorca prima e con l’Almeria poi. In mezzo c’è stata un’esperienza biennale alla Lazio. Il Milan lo ha preso a parametro zero nell’estate 2023 e poi a gennaio lo ha prestato all’Almeria, dove ha totalizzato 13 presenze e 3 gol. Continuare nella Liga, campionato più adatto della Serie A alle sue caratteristiche, forse è soluzione migliore.