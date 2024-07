Musetti-Sinner, l’annuncio fa sognare in vista delle Olimpiadi

L’annuncio arrivato riguarda una notizia che coinvolge in un colpo solo sia Musetti sia Sinner: ecco cosa succederà alle Olimpiadi.

Le Olimpiadi di Parigi si stanno avvicinando e, in vista dell’importante appuntamento, è arrivato un annuncio che farà sognare tutti gli appassionati e, siamo sicuri, anche tutti gli italiani. Lorenzo Musetti e Jannik Sinner saranno i protagonisti assoluti: ecco cosa succederà.

Manca pochissimo: le Olimpiadi di Parigi di questo 2024 inizieranno il 26 luglio e termineranno ufficialmente l’11 agosto. Ovviamente c’è grande attesa per i tennisti italiani che hanno riportato il nostro Paese e questo sport laddove meritano di stare: sul tetto del mondo.

Gli occhi saranno puntati sicuramente su Jannik Sinner, che vorrà sicuramente riscattarsi dopo quanto purtroppo è accaduto a Wimbledon in cui ha lottato fino all’ultimo ma non è riuscito a vincere contro Medvedev ai quarti di finale. Ma attenzione anche a Lorenzo Musetti che in Inghilterra ha ceduto il passo solamente in semifinale e contro Djokovic. I due, insieme, potranno fare grandi cose e a riferirlo è stato lo stesso tennista di Carrara.

Musetti parla delle Olimpiadi: ecco le parole che riguardano anche Sinner

Lorenzo Musetti ha parlato quindi in prima persona degli impegni che affronterà tra non molto. Ai microfoni del ‘Quotidiano di Puglia’, ha infatti dichiarato: “Anche qui in vacanza ho cercato di prepararmi e ora il primo torneo sarà Umago, ma chiaramente l’obiettivo principale di questo mini ritorno sulla terra rossa sono le Olimpiadi”.

“Per me – ha continuato – è una bella soddisfazione rappresentare l’Italia. Sarà bello anche fare il doppio con Jannik che mi garantisce un altro modo per provare a ottenere una medaglia. Credo che sarà una bella esperienza e vediamo bene, forza Italia”. Insomma, la coppia per le Olimpiadi sarà da sogno.

Non ci sarà solo l’ormai consolidata coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ma anche un altro duo formato da coloro che nel singolo hanno fatto vedere ottime cose.

Jannik Sinner difenderà la sua posizione di primo al mondo della classifica ATP, Lorenzo Musetti cercherà di porre un’ulteriore mattoncino alla sua carriera in ascesa. Insieme potranno fare grandi cose e l’Italia intera non aspetta altro se non di vederli gareggiare fianco a fianco sulla terra rossa parigina. Il duo è inedito ma fascinoso.