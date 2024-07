Rebic pronto a dire sì: ritorno in Serie A ad un passo

Rebic, attualmente in Turchia al Besiktas, si prepara a tornare in Serie A. Tre squadre lo hanno messo nel mirino.

Questa sessione estiva del mercato vedrà protagonisti numerosi ex giocatori del Milan. Giacomo Bonaventura, ad esempio, dopo aver lasciato la Fiorentina è molto vicino al Como: i contatti tra le parti sono scattati, con i lariani che puntano ad ottenere la firma in tempi brevi così da battere la concorrenza del Genoa. Trasferimento in vista anche per Mattia De Sciglio, finito fuori dal nuovo progetto della Juventus. Per lui si è è fatto avanti il Monza ma occhio al concreto interessamento mostrato dal Parma. In Serie A poi, salvo sorprese, si rivedrà Ante Rebic.

Il croato a luglio 2023 aveva detto addio ai colori rossoneri, per indossare quelli bianconeri del Besiktas. In Turchia il 30enne ha vissuto un’annata in chiaroscuro. Fino a febbraio ha avuto modo di giocare spesso, per un totale di 23 apparizioni fra campionato (15), Conference League (6) e Coppa nazionale (2) di cui 7 da titolare mettendo a referto una rete e 5 assist. In seguito, si è dovuto fermare a causa di una dolorosa ernia al disco che lo ha costretto a rimanere ai box negli ultimi mesi.

Il contratto che lo lega ai turchi scade il 30 giugno 2025 ed il classe 1993, in questi giorni, ha deciso di prendersi del tempo per riflettere: da una parte, la possibilità di restare ad Istanbul e provare a rilanciarsi. Dall’altra, fare rientro nel campionato italiano dove ha ancora diversi estimatori. Tre, in particolare, le società sulle sue tracce che, a breve, proveranno a farsi avanti con l’obiettivo di strapparlo al Besiktas.

Rebic, addio Besikts: possibile il ritorno in Serie A

Parliamo del Cagliari, del Monza e del Genoa. I sardi, ad esempio, hanno iniziato a muoversi per rimpolpare il reparto offensivo rimasto sguarnito in seguito alle partenze di Eldor Shomurodov (tornato alla Roma), Andrea Petagna (al Monza), Gianluca Gaetano (al Napoli) e Gaetano Oristanio (Inter). Rebic, in tal senso, rappresenta un profilo gradito al tecnico Davide Nicola ma riuscire a prenderlo, per i rossoblù, non si preannuncia affatto semplice.

I brianzoli, infatti, lo vorrebbero per sopperire all’assenza di Daniel Maldini (tornato al Milan) e al Papu Gomez (svincolato dalla dirigenza). Quanto mai vivo, infine, l’interesse del Genoa che ha cominciato a raccogliere informazioni sullo stato contrattuale di Rebic in previsione di una probabile partenza di Albert Gudmundsson (piace all’Inter e alla Juventus). Il duello sta per scattare. L’ex milanista, dal canto suo, attende di ricevere proposte ufficiali. Il nuovo sbarco nel Belpaese si avvicina.