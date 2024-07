Torna Suso, otto anni dopo pronto a vestire la stessa maglia

Suso potrebbe tornare immediatamente in Italia. Il fantasista potrebbe a sorpresa tornare a vestire la stessa maglia di un tempo

I tifosi del Milan non possono fare a meno di ricordare Suso. Parliamo ovviamente del fantasista spagnolo che ha militato in Italia dal 2015 al 2020, riuscendo a mettersi in evidenza, dopo l’esperienza al Liverpool, in uno dei campionati in assoluto più difficili da affrontare come la Serie A.

Partendo molto spesso da destra nel 4-2-3-1 – in generale tra i trequartisti alle spalle della punta – Suso è risultato spesso letale con un mancino magico e un’ottima capacità di conduzione del pallone in dribbling. Proprio l’uno contro uno è da sempre la sua caratteristica principale e di sicuro non l’ha persa con il Siviglia, visto che da gennaio 2020, quando si è trasferito nel club andaluso, è riuscito a portare a casa diversi trofei, Europa League che hanno scritto la storia della società.

È vero, non sempre è stato tra i protagonisti, anzi spesso ha dato una mano dalla panchina e ha dovuto combattere con diversi infortuni che hanno rallentato il suo percorso, ma le sue qualità, ancora oggi, potrebbero fare comodo a diversi club del nostro campionato, per cui un suo ritorno immediato in Serie A non è affatto da scartare.

Suso può tornare davvero: le squadre interessate all’esterno offensivo

Il contratto di Suso con il Siviglia scadrà a giugno 2025, ma già quest’estate gli spagnoli potrebbero cederlo per qualche milione di euro e liberarsi del suo ingaggio, senza aspettare il termine dell’accordo. D’altronde, attualmente il rinnovo è lontano e a 30 anni compiuti l’ex Milan ha bisogno di firmare forse l’ultimo contratto pesante della sua carriera.

Il Diavolo, però, attualmente non è interessato al suo ritorno. In quella porzione di campo, Paulo Fonseca ha a disposizione Pulisic e Chukwueze, per cui un trasferimento in rossonero non è all’ordine del giorno. Occhio ad altri club italiani, quindi. In prima fila c’è il Genoa. Suso conosce bene la piazza e ha già vestito la maglia del club ligure nel 2016, mettendosi in grande evidenza. A costi bassi, potrebbe essere la società giusta in cui ripartire dopo otto anni.

Ma non è la sola. Attenzione alle neopromosse Parma e Como: soprattutto i lombardi, stanno cercando di allestire una squadra esperta e competitiva per mantenere la categoria e togliersi diverse soddisfazioni. Un profilo come Suso servirebbe ad aumentare ulteriormente la qualità della rosa.