Affare “rimandato”, colpo di scena Milan: si chiude nel 2025

Ci sono delle novità di mercato che riguardano il Milan: i rossoneri hanno chiuso l’accordo per il 2025, ecco tutti i dettagli su questo nuovo affare.

In attesa di definire i prossimi acquisti, Fofana e Pavlovic su tutti, il Milan sta già pensando al futuro. Non mancano le sorprese per il Milan, con Moncada, Ibra e Furlani sempre attenti alle occasioni di mercato. Per quel che riguarda un’affare in uscita nelle ultime ore è arrivata una sorprendente novità.

A svelare la notizia è il Corriere della Sera che ha reso noto i dettagli di questa operazione che sarà ufficializzata nel 2025. Una scelta societaria, condivisa anche con la proprietà e il club che ha dato il via libera a questa operazione di mercato che è già stata concordata anche con il calciatore.

Calciomercato Milan: accordo per la prossima stagione, è già tutto fatto

Grandi progetti in casa Milan, con la società che sta lavorando per mettere a segno una serie di acquisti importanti per migliorare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca. Intanto, ci sono delle novità sul fronte delle cessioni con i dirigenti a lavoro per sfoltire la rosa. Chi ha già lasciato i rossoneri è il belga Charles De Ketelaere, approdato ufficialmente all’Atalanta.

La squadra bergamasca ha deciso di puntare sul belga, che nel corso dell’ultima stagione è stato fra i protagonisti nella Dea. Sono arrivate novità riguardo la cessione del giocatore e il pagamento dell’Atalanta al Milan; tutto concordato tra i club e nessun problema, ma una situazione che avvantaggia entrambe le società. Il Milan riceverà solo nel 2025 i soldi di De Ketelaere, ecco il motivo.

I soldi al Milan provenienti dalla cessione di De Ketelaere arriveranno al primo punto di febbraio conquistato dall’Atalanta. Solo in quel momento, infatti, la società riceverà dal club bergamasco i 22 milioni di euro previsti per il riscatto del trequartista belga, che sotto la gestione di Gasperini ha impressionato in tanti. Il giocatore fa parte del reparto offensivo nerazzurro e Gasperini ha chiesto a più riprese la sua conferma, naturalmente accontentato.

Dalla sua partenza, il Milan riceverà questi soldi solo nel 2025. una scelta, questa, condivisa con la proprietà e anche con l’Atalanta che, fino all’ultimo, ha chiesto invano uno sconto per l’acquisto del calciatore. Alla fine l’accordo è stato trovato in questo modo, per buona pace di tutti con De Ketelaere che proseguirà la sua avventura in nerazzurro.