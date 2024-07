Calendario amichevoli Milan, data e orario: il programma completo

Ecco i prossimi appuntamenti estivi della squadra di Fonseca, che presto affronterà una trasferta importante negli Stati Uniti.

Sabato il Milan ha disputato la sua prima amichevole estiva della stagione 2024/2025. In Austria ha sfidato il Rapid Vienna, ben più avanti nella preparazione, e alla fine ha pareggiato 1-1.

I giocatori di Paulo Fonseca, con le gambe appesantite dalle sedute di allenamento intenso fatte a Milanello, erano passati in vantaggio al 64′ con un gol di Alessandro Florenzi su assist di Daniel Maldini. All’88’ una distrazione difensiva ha favorito la rete del pareggio firmata da Furkan Demir. È stata una prima “sgambata” utile per entrare in condizione e cercare di mettere in pratica le idee di calcio del nuovo allenatore. Nessun passo falso, come lo ha considerato qualcuno. Solo un primo passo verso il raggiungimento di uno stato di forma e di un gioco migliore.

Milan, le prossime partite previste

Rientrata in Italia, la squadra oggi affronta una giornata di riposo. Tornerà a lavorare a Milanello lunedì, quando sarà l’occasione anche per analizzare quanto successo nell’amichevole contro il Rapid Vienna. Prevista una doppia seduta di allenamento. Poi in settimana ci sarà la partenza per gli Stati Uniti, dove sono in programma tre partite prestigiose.

Nell’ambito del Soccer Champions Tour 2024, i rossoneri se la vedranno contro il Manchester City (28 luglio, New York), Real Madrid (1° agosto, Chicago) e Barcellona (7 agosto, Baltimora). Si tratta di avversarie molto impegnative, dato che rientrano tra le migliori squadre del mondo. Fondamentale ben figurare, mostrando costanti miglioramenti in termini di condizione e di gioco. Affrontare formazioni così forti sarà certamente uno stimolo per il Milan, che non si presenterà negli USA a pieno organico.

Ad esempio, non ci sarà il nuovo acquisto Alvaro Morata, ora in vacanza dopo aver vinto l’Europeo con la Spagna. L’ex di Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atletico Madrid debutterà il 13 agosto nell’amichevole contro il Monza valida per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Nel 2023 è stato l’U-Power Stadium a ospitare l’incontro, quest’anno tocca a San Siro. Non c’è posto migliore per la sua prima prima apparizione in partita con la maglia rossonera.

CALENDARIO AMICHEVOLI MILAN: DATE, ORARIO E DOVE VEDERLE